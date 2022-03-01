 

Аваков с автоматом в руках записал обращение к оккупантам

01.03.2022, 4:25, Новости дня
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Заявление обращено “к безумным негодяям, развернувшим эту войну против Украины”.

“Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле. В Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Хотите флешмоб? Тысячи и миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы – точно нет”, – сказал Аваков. 

Видео снято в Киеве, на нем политик держит в руках автомат.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/videos/537974514132885/

24 февраля Аваков объявил о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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