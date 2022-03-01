«Шальке» удаляет «Газпром» с маек

Но финансирование клуба российским титульным спонсором пока сохраняется.

«Шальке 04» — больше, чем просто футбольный клуб в Германии. Это легенда. Клуб королевского синего цвета родом из Гельзенкирхен, шахтерского городка в Рурской области. Он получил свое название от одноименного района. «Шальке» — это религия. Любой, кто начал болеть за этот традиционный клуб, основанный в 1904 году, обычно остается его болельщиком навсегда.

Фото: Team 2 Sportphoto / ullstein bild via Getty Images

Неофициальный клубный гимн звучит гордо: «Даже если я ржавею, я все равно иду в Шальке! Старею ли я или седею, я люблю королевский синий!»

Со своей историей успеха «Шальке 04» является одним из самых успешных футбольных клубов страны. За его спиной семь чемпионатов Германии, пять побед в Кубке Германии и победа в Кубке УЕФА в 1997 году. В настоящее время он занимает седьмое место в таблице Бундеслиги за всю историю. Но в начале 2000-х клуб пришел в упадок.

И вот скандальному боссу клуба и предпринимателю в мясной отрасли Клеменсу Тённису пришла в голову необычная идея. Бизнесмен по прозвищу «мясник со скандалами» неоднократно попадал на страницы газет из-за своей сомнительной деловой практики. Он также очень активен в РФ и имеет там отличные контакты с властями.

«Его связи в политике не секрет: среди них бывший канцлер Герхард Шрёдер, финансовый предприниматель Карстен Машмайер и президент РФ Владимир Путин, —

писал немецкий новостной журнал Focus 2020. Дружба с «первым лицом» имеет определенное влияние на предпринимательскую деятельность мясного бизнесмена. Еще в 2013 году он сказал: «Я обещал Путину, что займусь Россией».

Профессиональный мясник, состояние которого оценивается в 1,6 миллиарда евро, теперь управляет несколькими собственными скотобойнями через дочернюю компанию The Journal в России. В качестве места сбыта и продаж на официальном сайте компании указана Москва. Тённис любил хвастаться своей приближенностью к Путину: «Г-н Путин любит вяленые свиные рульки», — рассказывал он газете «Бильд».

Говорят, что Герхард Шрёдер договорился о сделке, благодаря которой клуб надеялся найти выход из спортивного кризиса 2007 года: российская государственная компания «Газпром» стала титульным спонсором «Шальке» и спонсором футбольной майки. Как бы это ни возмущало критиков Кремля, но нормальный болельщик «Шальке» имеет мало отношения к внешней политике вообще и к РФ в частности. Так что радость от долгожданного финансового дождя перевесила для большинства сторонников клуба все опасения. Инициативы против теневого финансирования остались исключением. А глава «Газпрома» Миллер стал желанным гостем на стадионе.

Однако на спортивном поприще приток денег за счет РФ не принес клубу ожидаемого эффекта надолго. Напротив, в 2021 году случилась катастрофа. В то время как многие болельщики еще мечтали о том, чтобы их клуб стал чемпионом, произошло совершенно обратное: после катастрофического сезона бывший шахтерский клуб вылетел во вторую Лигу. И поскольку «Шальке» на данный момент находится в ней на пятом месте, возвращение в Бундеслигу стоит под вопросом. Клубу скорее всего грозит более длительное пребывание на футбольном дне.

Еще до спортивной катастрофы боссу Тённису пришлось отказаться от поста председателя наблюдательного совета. После массовой вспышки короны на мясокомбинате в Реда-Виденбрюк фанаты потребовали его ухода. 27 июня 2020 года около 1000 болельщиков окружили здание клуба живой цепью.

Несмотря на все неудачи, партнерство с «Газпромом» осталось клубу в наследство от Тённиса. И по мере обострения кризиса усиливалась и критика. Крупнейшая газета Германии «Бильд» начала обклеивать рекламу «Газпрома» на своих фотографиях игр «Шальке» надписью «Свободу Украине».

«Бильд» принадлежит издательству Axel Springer. Ее одноименный основатель был одним из самых яростных критиков коммунизма и ГДР в Германии. В то время как в других газетах появлялись материалы с сочувствием Путину, издательство Springer оставалось критически настроенным.

Настроение в стране «Путин-ферштейеров» изменилось в день вторжения РФ в Украину. Тренер «Шальке» Димитриос Граммозис появился на обычной пресс-конференции перед матчем в нейтральной клубной куртке без рекламы «Газпрома».

Друг Путина и Шрёдера Маттиас Варниг (66 лет) ушел из наблюдательного совета клуба. В заявлении клуба, сделанном в четверг утром, говорится: «В четверг (24 февраля) Маттиас Варниг сказал наблюдательному совету ФК «Шальке 04», что он немедленно уходит в отставку. С июля 2019 года он являлся кооптированным членом совета, направленным генеральным спонсором «Газпромом».

В настоящее время Варниг является генеральным директором «Северного потока-2 АГ». В этом качестве менеджер сейчас находится в американском санкционном списке. Тот предусматривает визовые ограничения и конфискацию имущества, находящегося в США.

По данным немецких СМИ, «Шальке» пытается своевременно прикрыть дальнейшую рекламу «Газпрома» и «Северного потока-2». Однако контракт с российской группой не расторгнут.

Судя по всему, деньги будут продолжать поступать, по крайней мере, пока: «О дальнейших возможных шагах клуб проинформирует вас в установленном порядке», — говорит руководство «Шальке».

«Газпром» ежегодно выплачивает клубу 9 млн евро во втором дивизионе, 15 млн евро плюс 3 млн евро в виде бонусов за возможное возвращение в Бундеслигу. Поскольку у клуба большие долги (обязательства в размере 237 млн евро), ему непросто получить лицензию. Заявления для ее получения до сих пор основывались в основном на доходе из «Газпрома». В пиковые моменты, когда «Шальке» успешно играл в Лиге чемпионов, клуб даже собирал до 30 млн евро в год из России. Только мюнхенская «Бавария» имела более высокие доходы от рекламы своего главного спонсора.

«Спустя 15 лет деньги начинают вонять», — под таким заголовком ежедневная газета Die Welt, которая также принадлежит Springer-Verlag, прокомментировала шаг «Шальке» против их самого важного спонсора. Далее газета написала: «ФК «Шальке 04» удалит надпись «Газпром» со своей майки. Это кажется само собой разумеющимся, учитывая российское вторжение в Украину, но тем не менее является сильным шагом нового руководства клуба. Сделка экзистенциальна для клуба и его сотрудников».

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Решение «может быть само собой разумеющимся для многих, кто призывал к этому в последние несколько дней после вторжения российской армии в Украину», пишет издание. «Также верно: реакция «Шальке» на фоне событий вполне логична. Тем не менее это смелый шаг, которым клуб проявляет себя в очень сложной ситуации. Потому что уйти от «Газпрома» — значит поставить под угрозу собственное существование. И ряда сотрудников. Потому что жестокая правда такова: «Шальке» зависит от денег «Газпрома».

В нынешней ситуации ясно одно: даже если «Шальке» быстро найдет нового главного спонсора, он не переведет столько, сколько «Газпром». Клуб с большими долгами должен как-то компенсировать разницу. Иначе есть риск банкротства в какой-то момент как самый отрицательный сценарий.

Некоторые теперь надеются на бывшего председателя совета директоров Tённиса как на спасителя, который может вернуться и снова обеспечить финансовые вливания.

Интересно, как к поступку «Шальке» относится общественность в Германии. Согласно опросу, 64% немцев выступают за то, чтобы футбольная команда второго дивизиона разорвала отношения со своим главным спонсором «Газпромом» в связи с нападением РФ на Украину, сообщает новостной портал «Т-Онлайн» (статья основана на репрезентативном опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov). 15% не согласились бы с таким решением. 21% не определились.

Борис Райтшустер,

специально для «Новой»

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