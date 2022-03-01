Молдавия отказалась поддерживать санкции Запада против России

Молдавия не станет присоединяться к санкциям ЕС и США против России, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску в интервью телеканалу «ТВ-8».

«Решения о санкциях против РФ – это сложные решения для государств с более сильными экономиками. <…> В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Мы продолжим придерживаться этой позиции», – приводит слова Попеску ТАСС.

По его словам, это решение принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что «Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, обсуждая вопросы помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине».

В понедельник глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики не поддерживать санкции Запада, так как это нанесет удар по переживающей тяжелый кризис молдавской экономике. Он привел данные статистики, согласно которым в 2021 году РФ заняла вторую строчку среди торговых партнеров Молдавии – экспорт республики в РФ вырос на 27%, а импорт – на 70%. Бывший глава Молдавии предложил срочно проработать возможности подключения к созданной ЦБ РФ системе передачи финансовых сообщений в условиях западных санкций. Кроме того, он призвал перенаправить экспорт в обход Украины, через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Белоруссию, а также через молдавский порт Джурджулешть на Дунае.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».