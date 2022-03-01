 

Начались переговоры России и Украины

01.03.2022, 3:04, Разное
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Этого события ждал с замиранием сердца весь мир, начиная с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Делегации двух стран долго шли к тому, чтобы выбрать место встречи и наконец сесть за стол переговоров. И вот это наконец случилось. Переговоры России и Украины стартовали. От них будет зависеть многое, пожалуй, без преувеличения, в жизни всего мира.

Встречу согласовали в неназванной точке на белорусско-украинской границе в Гомельской области недалеко от реки Припять. Точное место проведения переговоров делегаций России и Украины не разглашается. По данным белорусского агентства БелТА, участники встречи в разговорах называют место встречи “домиком рыбака”.

Украинская делегация прибыла на место на вертолетах. На переговоры помимо основных участников процесса приехал также глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Член российской делегации Андрей Руденко заявил, что Москва будет говорить о мире и условиях восстановления нормальной обстановки на Украине.

Ранее в Кремле с сожалением высказались о том, что переговоры сторон не начались раньше. Российская делегация была на обговоренное место еще 27 февраля. Однако президент Белоруссии Владимир Зеленский отказался встречаться в Гомеле.



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