Российских студентов отчисляют из европейских вузов – Москалькова

В понедельник, 28 февраля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые вузы в Европе принялись отчислять студентов из РФ на фоне происходящего на Украине. По словам омбудсмена, такие случаи уже происходят во Франции, Чехии, Бельгии и других европейских странах.

Сделав публикацию в “Инстаграм”, Москалькова сообщила, что

Минобрнауки принимает беспрецедентные меры по защите российских студентов. “Договорились проводить эту важную работу сообща”, – рассказала уполномоченный по правам человека в РФ. Она добавила, что сейчас вузы России предоставляют отчисленным за рубежом студентам места для обучения.

Москалькова отметила, что россияне подвергаются травле в других странах. Например, их оскорбляют, портят их имущество. К омбудсмену обратился за помощью дальнобойщик. Он рассказал, что в Германии ему разбили фары машины, а правоохранители не стали предпринимать меры.

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. “Дни.ру” следят за происходящем. Например, в понедельник стало известно о переговорах украинской и российской делегаций.