Зеленский присвоил звание “Герой Украины” 12 военнослужащим, шестерым из них – посмертно

В своем видеообращении президент рассказал, что наград и званий удостоены:

подполковник Эдуард Вагоровский (посмертно) – погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара, тем самым дав возможность другим подняться в воздух;

майор Дмитрий Коломиец (посмертно) – спасал сослуживцев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага;

подполковник Геннадий Матуляк (посмертно) – уничтожил скопление техники врага в Белой Церкви;

лейтенант Виталий Молчан (посмертно) – в противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата российской армии;

полковник Александр Оксанченко (посмертно) – погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию;

старший лейтенант Вячеслав Радионов (посмертно) – благодаря его действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове – и это спасло украинские самолеты от ракетного удара.

старший лейтенант Андрей Герус – сбил вражеский Ил-76 над Кропивницким, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением.

командир оперативно-тактической группировки “Север”, бригадный генерал Дмитрий Красильников – двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области;

подполковник Андрей Круглов – вывел подразделение ЗРК “Бук” из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет;

полковник Александр Мостовой – под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением;

генерал-лейтенант Юрий Содоль – в боях за Волноваху спас военнослужащих ВСУ от окружения, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, эффективно защищает Мариуполь;

полковник медицинской службы Эдуард Хорошун – лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Всем 12-ти присвоено звание “Герой Украины” за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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