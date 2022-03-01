 

США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата

01.03.2022, 1:52, Новости дня
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Американские власти объявили 12 сотрудников представительства РФ при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны. Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства РФ персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <…>. Это не наш выбор, не мы это начали», – сообщил постоянный представитель РФ при ООН, добавив, что «не ему решать», какими будут ответные шаги Москвы на действия Вашингтона.

«Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют», – подчеркнул Небензя, комментируя на заседании Совета Безопасности высказывания заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза.

Представитель США выступил с утверждением, что «решение, о котором правительство Соединенных Штатов уведомило сегодня представительство РФ [при ООН], было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире, которое США подписали с ООН». По версии Миллза, «российские дипломаты, которым было предписано покинуть США, осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам как дипломатов».

В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.

В прошлый понедельник посол США в РФ Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».

17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».



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