 

Украинские военнопленные о плане нападения на Донбасс: Киев готовил операцию

01.03.2022, 1:35, Разное
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По его словам, военнопленные подтвердили, что Киев
готовил наступательную операцию на Донбасс. Басурин сообщил, что в ДНР располагают планами штаба вооруженных
сил Украины, попавшими в руки донбасских военных.

Военнослужащие рассказали обо всем на допросах. Они поведали, что им “уже была дана команда готовиться к широкомасштабным
боевым действиям”. Когда началась
спецоперация России на Украине, многие из украинских военных решили, что это ВСУ
начали бомбить ДНР.

Эдуард Басурин отметил,
что спецоперация сработала на опережение. Если бы ее не начали, “жертв среди
мирного населения было бы гораздо больше”.

Ранее Россия и Украина договорились о переговорах, которые было решено провести на территории Беларуси близ реки Припять. На данный момент встреча началась, в Сети уже появились кадры из зала, где пройдет заседание. Делегации готовятся приступить к обсуждению.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Европейские страны стали вводить санкции против России с целью урегулирования конфликта.



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