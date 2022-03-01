“Русский мир”, иди нах…й”. Нацгвардеец Маркив записал видеообращение к оккупантам

“Уже пятые сутки длится оборона Украины. Пятые сутки мы уничтожаем российских оккупантов, которые пришли к нам с оружием в руках показать нам, что такое “русский мир”. Что я вам скажу. “Русский мир”, иди нах…й”. Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. Все подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил, территориальной обороны, самообороны, Нацпола, полностью всех силовых структур будут вас уничтожать. Гражданские вас будут жечь коктейлями. Вам не будет укрытия нигде, мы никогда вам этого не простим. Помните об этом. Вы уже увидели, что это не 2014-й год, это не та армия, которая была тогда. Вас на…бали. Вы здесь умрете. Поэтому задумайтесь лучше. Вернитесь живыми домой, оставьте вашу технику здесь, потому что все равно она не доедет. А мы обязательно победим”, – заявил он.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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