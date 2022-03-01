Евросоюз нарушил свои табу

Он будет поставлять Украине оружие и военное снаряжение из Европейского фонда мира.

Евросоюз продолжает, как и обещал, в координации с «семеркой» и другими «странами-единомышленницами» выдавать очередные порции ограничительных мер против РФ за военные действия в Украине.

Жозеп Боррель. Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias

В течение выходных источники в Брюсселе и других западных столицах сообщали то об отключении ряда российских банков от системы SWIFT, то о замораживании российского финансового резерва, то о закрытии для российских самолетов чуть ли не полнеба планеты. Вечером, в воскресенье, министры иностранных дел стран ЕС на видеоконференции дали политическое добро новому пакету антироссийских санкций и обещали, что на этом не остановятся: просто включили бухгалтерию и просчитывают дебет с кредитом в том, во сколько эти меры обойдутся для условного Запада (который охватывает и очень даже Восток). Кто-то подсчитал даже, что совокупный ВВП участников этой акции составляет около половины мирового, а у РФ вместе с умеренно симпатизирующим ей Китаем — около 20 процентов.

Обзор того, что решили европейские министры, подвел после виртуальной встречи министров иностранных дел глав дипломатии ЕС Жозеп Боррель, оговорившись, что в понедельник военной конкретикой займутся министры обороны.

В этом кризисе, похоже, наконец материализовалось то, о чем довольно вяло говорили не одно десятилетие: формирование оборонной составляющей Евросоюза. НАТО как организация в нынешнем кризисе играет второстепенную роль, сразу подтвердив, что воевать в Украине не будет, и ограничилась направлением (сравнительно небольших) боевых контингентов на свой восточный фланг. В XXI веке самое сильное оружие — экономическое, финансовое.

И впервые в своей истории ЕС использует свой «Фонд мира» для поставок на войну, в том числе, летального оружия, даже самолетов-истребителей.

Боррель, отметив, что министры иностранных дел встречаются (очно или дистанционно) четвертый раз за неделю, сказал, что мы живем в беспрецедентные времена и переживаем исторический момент.

Потому что впервые после окончания Второй мировой войны военная держава вторгается в другое суверенное государство в нарушение международных правил. Во-вторых, потому, что (как-то так получается) самые важные успехи в европейском строительстве делаются через кризисы. Возможно, ЕС находится в одном из таких моментов, когда кризис толкает его движение вперед.

«И еще одно табу пало в эти дни: табу на использование Евросоюзом своих ресурсов для обеспечения оружием страны, на которую нападает другая страна. Да, это беспрецедентные времена. Потому что война вернулась в наши границы», — сказал Боррель, назвав этот момент «решающим для европейской истории».

Машина ЕС в течение выходных напряженно работала тысячами своих шестеренок. Решения должны были быть приняты, согласованы и юридически оформлены до понедельника, когда центральные банки возобновят работу.

Совет ЕС по иностранным делам дал свое политическое согласие на пакет поддержки украинских вооруженных сил, высказался за новые санкции, за дипломатические обязательства с целью изоляции России, за меры поддержки Украины и региона, за меры «противодействия дезинформации».

ЕС предоставляет летальное оружие украинской армии на сумму 450 млн евро и еще на 50 млн выделяет на поставки нелетальных средств (ГСМ, защитного снаряжения). Все это будет финансироваться Европейским фондом мира и Межправительственным фондом. Впервые в истории. Все согласились или, по крайней мере, не препятствовали этому решению (даже глубоко нейтральные и «пророссийские»). Хотя Украина формально не член ЕС, а только ассоциированный партнер, в данном случае формальность не важна. Это, по общему ощущению, — европейская страна.

Боррель обратил внимание на позицию Германии, которая занимала сдержанную позицию в отношении действий России. Он приветствовал выступление канцлера Олафа Шольца в бундестаге с выражением солидарности с Украиной и участия Германии в военной помощи Киеву.

«Германия, как и многие государства-члены (ЕС), поняла, что если вы хотите избежать войны, вы должны быть готовы противостоять тем, кто хочет использовать войну, чтобы поставить угодный им порядок выше независимости и свободы других стран», — сказал главный дипломат ЕС.

Дмитрий Кулеба. Фото: AP Photo / John Minchillo

Естественно, все обещанные Украине материалы и техника есть не у Евросоюза, а у отдельных составляющих его стран. За счет финансирования из союзных фондов будут поставлять Украине через ее западную границу не только боеприпасы, но и все «самое важное оружие для ведения войны». Даже самолеты-истребители. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этом совещании сказал коллегам, что Украине желательно получать истребители тех типов, которые могут без дополнительной подготовки использовать украинские вооруженные силы. В Брюсселе уже знают, какие самолеты и в каких странах ЕС они имеются. Поставки военной техники, боеприпасов и ГСМ уже начались, и эти грузы уже в пути.

Польша предложила себя в качестве логистического хаба для передачи этой материальной помощи. Министры обороны стран ЕС встретились в понедельник, чтобы конвертировать финансовые решения в «железо» и работать над усилением киберзащиты Украины.

Поддержка Украины стоит первым пунктом. На втором месте — дополнительные санкции против России.

ЕС увеличивает списки лиц и организаций, на которых будут распространяться ограничительные меры. Исполнительный аппарат должен был доработать их и опубликовать в течение понедельника. В них — российские «олигархи» и крупные бизнесмены, а также политические деятели, играющие ключевую роль в системе власти в России. В том числе особенно активные пропагандисты и военные.

«Кроме того, мы приняли решение закрыть воздушное пространство Евросоюза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземлиться или взлететь с аэродромов Евросоюза», — провозгласил Боррель.

ЕС по согласованию с «семеркой» исключает из платежной системы SWIFT ряд российских банков. Еще на прошлой неделе в ЕС такую меру называли «самой крайней», а многие лидеры и политики — «немыслимой». Но на тот момент, по словам Борреля, «не было необходимого консенсуса». Он появился по мере продвижения российской «спецоперации по денацификации», а также с ростом общественного движения в Европе и в мире, изменением настроений в парламентах. Глядя на колоссальные демонстрации в европейских городах, политики почувствовали тренд.

Координация с другими странами мира по таким вопросам, как SWIFT, была необходима:

«Нельзя в одночасье отключить финансовую систему страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, разрезать ножницами. Мы узнали некоторые вещи из иранского опыта, и мы считаем, что мы должны сохранить возможность для работы финансовой системы, чтобы люди могли использовать и отправлять деньги своим родственникам, а также оплачивать некоторые вещи, которые, безусловно, необходимы для продолжения обмена с Россией. Эта степень тщательно выверена, чтобы нанести максимальный ущерб финансовой системе РФ при сохранении минимального уровня взаимосвязи с другими финансовыми системами».

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То же о рестрикциях, парализующих активы ЦБ РФ. Эта мера заморозит более половины или около половины финансовых резервов Центробанка России. Потому что именно столько хранится в банках стран G7. Те средства, которые хранятся в самой России, а также, например, Китае, европейцы и союзники заморозить не могут.

Третье направление работы министров иностранных дел ЕС в этот вечер заключалось в координации дипломатических усилий. Они уже сказались на голосовании в Совете Безопасности ООН. Там никто не поддержал Россию. ЕС с союзниками намерен работать над максимально широким международным осуждением и изоляцией России. Ближайшая акция ожидается в среду, когда состоится голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Там у РФ нет права вето. Проводится интенсивная дипломатическая работа, чтобы максимально изолировать Россию в международных и региональных организациях.

Ранее Совет Европы приостановил представительское право России. Продолжаются обсуждения в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). А в Женеве проходят важные дебаты в Совете ООН по правам человека.

Четвертый пункт в «украинской» повестке дня ЕС — гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта, беженцам, спасающимся от войны.

«Нам придется столкнуться со сложной ситуацией, но мы к ней готовы, — пояснил Боррель. — Посмотрим, что будет в последующие дни, но, безусловно, число людей, покидающих Украину, увеличивается.

Наконец, последний пункт — это борьба с дезинформацией, «противодействие нарративу, контролируемому российским государством». Потому что дезинформация, по мнению Брюсселя, «становится массовой и переходит в полноценную военную пропаганду». Предполагается запретить вещание Russia Today и Sputnik в Евросоюзе, усилить поддержку независимых СМИ в Украине и России.

«Мы обеспокоены тем, что может произойти во всем регионе. Мы боимся, что РФ не остановится на Украине. Российское влияние может начать действовать в соседних странах, Молдове и Грузии, а также окажет влияние на Западные Балканы», — предупредил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

«Мы часто говорим, что Европейский союз родился после Второй мировой войны, потому что мы хотели мира и процветания. И мы получили мир и процветание, — напомнил он историю. — Мы хотим сохранить мир в Европе, но мы должны быть готовы защищать этот мир. То, что происходит в Украине, станет моментом пробуждения»…

В Брюсселе и европейских столицах обратили внимание на команду президента РФ привести в повышенную готовность российские стратегические средства сдерживания. До сих пор в Европе с беспокойством воспринимали угрозы из Кремля тем странам, которые помешают планам РФ в отношении Украины. Но считали, что XXI веке никому в здравом уме не придет в голову угрожать человечеству ядерным оружием. На вопросы журналистов о реакции ЕС на этот шаг Москвы Боррель ответил скупо:

«Одно лишь упоминание о возможности применить ядерное оружие — это такая колоссальная безответственность, которая говорит о личности того, кто это делает. Честно говоря, невозможно представить человека, способного говорить такие вещи…

Мы все знаем об этих угрозах, но это не мешает нам делать то, что считаем должным делать».

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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