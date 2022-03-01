Красота далеко не всегда стоит на первом месте: что делает привлекательнее в глазах мужчин женщин разных знаков зодиака

Вы – это ваша личность и ваш имидж, совокупность особых качеств, которые способны сделать вас привлекательным. Существуют некоторые свойства, которые сразу же завоевывают внимание ваших потенциальных партнеров. И красота далеко не всегда стоит на первом месте. Что же это за качества у женщин разных знаков зодиака? Давайте рассмотрим в этом кратком астрологическом описании.

Овен

Если речь идет о небольшом приключении, то Овны вовлекаются в него с головой, а также проявляют свою спонтанную и неуемную энергию. И сколько бы ни было заинтересованности Овна, он демонстрирует ее сполна в актуальной для него ситуации. Это веселье, жизнерадостность, насыщенные эмоции, которые получают окружающие в свой адрес от Овнов. Глядя на поведение Овнов, их партнеры получают сообщение о том, что те находятся в счастливых и полных волнения отношениях, которые продлятся всю жизнь. А что может быть более обнадеживающим?

Телец

Это личность, заслуживающая доверия своей надежностью, лояльностью. Если Телец открывается кому-либо, то отношения выстраиваются благодаря ему. Люди очарованы вашей невозмутимостью, нежностью и чувственностью. Однако это не означает, что можно больше не предпринимать никаких усилий для работы над собой. Окружающие чувствуют вашу страсть к прекрасному, которая передается от планеты-покровительницы, Венеры.

Близнецы

Вы мастер слова, так как отлично понимаете, что, когда и кому сказать. Вы можете виртуозно убеждать и быть утешителем, превращать обыденность в смех и, наоборот, вскрывать самые мрачные стороны того или иного явления, если это уместно. Вы заставляете людей считаться с вами, и это внушает уважение. Окружающие чувствуют себя с вами легко и безопасно. А круг друзей, который образовался под вашим влиянием, делает вас еще привлекательнее.

Рак

Та скромность, с помощью которой Рак справляется с ситуацией, придает ему привлекательности. Другие ценят ваше смирение. Люди чувствуют себя умиротворенно в вашем присутствии, ведь в вашей душе живет праздник. И если Тельцы в большей мере создают физический комфорт, то Раки – эмоциональный. С первых минут Ракам хочется рассказать о себе все, а они готовы выслушать. Среди Раков много талантливых актеров, но они действительно вникают в душевную боль и радость своих друзей, оставаясь утонченными и женственными.

Лев

Царственная внешность не остается незамеченной окружающими. Если вы можете позволить себе выглядеть прекрасно, то это незамедлительно привлекает внимание. Но вдобавок к внешним данным вы можете подкрепить развивающуюся симпатию и страсть, показав человеку, насколько вы к нему неравнодушны. А то, что вы высоко цените себя, делает вас желанной для мужчин.

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Дева

Вы настолько терпеливы и понятливы, что можете сделать окружающую атмосферу своим продолжением. Баланс чувств и разума образует гармонию души, к которой так тянутся люди: в этом и есть ваша красота. Вы оказываете успокаивающее воздействие. Так и представляется уютная комната, чашка кофе воскресным утром, теплые объятия изо дня в день – все это вы способны подарить любимым. Люди предпочитают ощущать вашу стабильность и ответственность, поэтому готовы к длительным и безопасным отношениям с вами.

Весы

Привлекательная внешность Весов дополняется сообразительностью, а также тонким юмором и легкой печалью. Внешнее и внутреннее объединены абсолютной гармонией, людей очаровывает поэтичность души представителей воздушного знака. Именно это качество выделяет вас из толпы задолго до того, как вы произнесете хоть слово, а затем о вас пожелают знать все больше и больше. Вы не совершаете усилий для того, чтобы интересовались вами: вместо вас это происходит само собой благодаря прирожденной элегантности.

Скорпион

Ваша страстность как настоящие стрелы! Ею наполнена атмосфера вокруг вас, и эту энергию чувствуют другие. Возможно, вы проживаете свой обычный день или же находитесь не в лучшей форме, но это не является препятствием для того, чтобы вас заметили, и даже легкая вибрация заявит о вас как о самой-самой!

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Стрелец

Ваша свобода непостижимым образом сопряжена с вашей чувственностью, и это очень привлекательно в глазах других! Вы разрешите себе отношения, если сами того хотите. Вы остаетесь волнующими и недоступными и распоряжаетесь своей жизнью самостоятельно. А это делает вас такой желанной!

Козерог

Само спокойствие и самообладание! Вы тот человек, который не впадает в драматичность: возле вас лишь безмятежность и остроумие. Вы за то, чтобы смеяться и наслаждаться простыми земными радостями. Эта позитивная психология вызывает уважение и доверие у окружающих. Конструктивное мышление и позитив создают ваш привлекательный образ. Люди предпочитают разделить ваш путь вместе с вами.

Водолей

Вы относитесь к тем, кто оказывается в центре большой компании, так как у вас есть чем поделиться. Если вы останетесь с кем-то наедине, все равно сформируете доверие к себе: вы быстро вникаете в ситуацию и понимаете, о чем идет речь, опережая мысли человека. Люди с удовольствием делятся с вами опытом. Вы наверняка чувствуете, что другие расположены к вам и используют все способы, чтобы провести свободное время в душевной беседе с вами.

Рыбы

В любой компании этот знак зодиака найдет к каждому человеку подход. Вы отыщете свое место в обществе, не утрачивая собственной уникальности. Этот ореол романтичности и влюбленности, который вы создаете, очень притягателен. Загадочность, магнетизм, нежность – все, что характерно для женского начала, более чем привлекательно для мужчин.