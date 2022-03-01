Рошаль: В беде прежде всего надо сохранить жизнь детей

На заседании Центрального штаба Народного фронта члены организации выразили поддержку решению президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине и приняли решение о масштабной гуманитарной миссии в республиках Донбасса. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль призвал прежде всего сохранить жизнь детей, оказавшихся в беде.

«Я был не на одной войне. Я знаю, что в беде надо помогать и, прежде всего, надо сохранить жизнь детей. То, чем занимается Народный фронт – это нужно! Мы делаем это не для того, чтобы нам кланялись и говорили: «Спасибо!», а для того, чтобы на сердце было спокойно. Так что надо усиливать эту работу», – сказал Рошаль в ходе заседания Центрального штаба Общероссийского народного фронта, которое прошло в Москве в понедельник.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева заметила: «В этих непростых условиях Общероссийский народный фронт просто обязан проявить солидарность с жителями Донбасса. Восемь лет они жили в условиях военного времени. Наконец то для них придет время мира. Президенту пришлось принять непростое решение, и мы все его поддерживаем». Цунаева рассказала, о том, что уже сейчас Общероссийский народный фронт, «Молодежка ОНФ» другие партнеры в рамках акции #МыВместе, оказывают помощь жителям Донбасса: «Активисты Общероссийского народного фронта готовы приехать на территорию в качестве волонтеров. И уже сейчас там есть наши активисты. Все, что можно сделать, для того чтобы жители Донбасса вернулись к мирной жизни, мы, активисты Народного фронта, сделаем обязательно».

Как рассказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, «У нас есть инициатива, которая стартовала в прошлом году – «Взлетная полоса». Это проект волонтерской помощи детям-сиротам, которые поступают в ВУЗы. В нем большое количество преподавателей по всей стране, которые бесплатно занимаются с ребятами. Мы приняли решение на штабе, что он станет приоритетным для Донбасса – ребятишкам сейчас надо будет в ВУЗы поступать, решается судьба тех, кто учится в 10-11х классах. Мы постараемся всем, кто хотел бы в дальнейшем продолжить учиться в России, в этом помочь. И дальше будем их сопровождать. Также отдельное внимание мы уделим работе с детьми-инвалидами и особенно детям, у которых погибли родители. Таких на Донбассе не одна тысяча человек. Народный фронт сделает все, чтобы помочь пережить трагедию, которая случилась в их жизни.»

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заметил: «Много очень разговоров «Нет войне. Не допустим войну. Война – это ужасно» Безусловно. Я думаю, что мало кто выступает за войну. Но наш мир не только из цветочков состоит. Мир еще и другой есть – жестокий мир, к сожалению. Президент Путин начал эту операцию исходя из того, что риски для нашей страны выросли. Эти риски огромны. Эти риски обхватывания нашей с вами страны НАТО со всех сторон. Размещение инфраструктуры военной, размещение ракет – на тех расстояниях, когда они смогут поразить наши боевые, и, в том числе, ядерные, ракеты так, что мы не успеем даже ответить…Мне кажется, огромная проблема, что значительная часть российской интеллигенции не понимает трагизма ситуации. Глобальной, геополитической ситуации не понимает. Надо объяснять. Это непонимание приводит к подписанию многочисленных обращений разных групп российской интеллигенции. Это безответственные обращения. Это обращения людей, которые не понимают ситуации, не разбираются в ней. Но берут на себя смелость выносить вердикт».

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.

Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.