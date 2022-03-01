Шойгу: “Ядерная триада” России перешла в режим боевого дежурства

В минувшее воскресенье глава Российской Федерации собрал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и отдал приказ: перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Распоряжение главы государства было исполнено незамедлительно: “Ядерная триада” России уже перешла в режим боевого дежурства, о чем сегодня доложил президенту Сергей Шойгу. Он пояснил, что в таком статусе на данный момент находятся пункты управления Ракетных войск стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командования дальней авиации.

Стоит отметить, что на официальном сайте Минобороны сказано, что стратегические силы необходимы для сдерживания агрессии, направленной к России и союзным государствам – именно это и заметил глава страны прежде чем дать соответствующее указание.

Напомним, данное решение было принято Владимиром Путиным на фоне агрессивных слов, прозвучавших от ведущих стран НАТО в адрес России. Сейчас на востоке Украины продолжается военная спецоперация, инициированная РФ с целью защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики, независимость которых была признана Россией 21 февраля. Глава государства назвал это “вынужденной мерой” и отметил, что удары ни в коем случае не наносятся на мирных жителей.