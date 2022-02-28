Мнение: О российско-украинских переговорах в Белоруссии.

Коротко о переговорах.

1. От них изначально ничего не ждали и конкретных результатов они не принесли, стороны разошлись на "консультации".

2. Украина изначально предложила Белоруссию как место переговоров (Гомель), затем отказалась, но потом после разговора с Лукашенко снова согласилась.

3. Шайка Зеленского перед поездкой заявляла, что будет обсуждать "вывод войск" и "прекращение огня". Но что-то пошло не так.

4. РФ по прежнему настаивает на требованиях, которые озвучил Путин. Как пишет политолог Баширов, это неприятно удивило делегацию Киева, которая думала, что РФ прогнется после западных санкций. Пока что ни о чем не договорились.

5. Через несколько дней состоится вторая встреча, уже на белорусско-польской границе. И тут ситуация такая – с одной стороны Украину накачивают оружием. С другой стороны ВС РФ продолжают наступление, а на Донбассе назревают котлы и разгром большей части ВСУ. Есть о чем подумать.

Ну а так, что хорошо, даже во время переговоров продвижение продолжалось, а после их окончания – давление на ВСУ усилилось, в Броварах показательно был уничтожен центр связи, после чего туда начала заходить бронетехника. Активировался и фронт Буча-Ирпень. В общем, надо давить. И давить будут.

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