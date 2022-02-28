 

Мнение: О российско-украинских переговорах в Белоруссии.

28.02.2022, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко о переговорах.

1. От них изначально ничего не ждали и конкретных результатов они не принесли, стороны разошлись на "консультации".
2. Украина изначально предложила Белоруссию как место переговоров (Гомель), затем отказалась, но потом после разговора с Лукашенко снова согласилась.
3. Шайка Зеленского перед поездкой заявляла, что будет обсуждать "вывод войск" и  "прекращение огня". Но что-то пошло не так.
4. РФ по прежнему настаивает на требованиях, которые озвучил Путин. Как пишет политолог Баширов, это неприятно удивило делегацию Киева, которая думала, что РФ прогнется после западных санкций. Пока что ни о чем не договорились.
5. Через несколько дней состоится вторая встреча, уже на белорусско-польской границе. И тут ситуация такая – с одной стороны Украину накачивают оружием. С другой стороны ВС РФ продолжают наступление, а на Донбассе назревают котлы и разгром большей части ВСУ. Есть о чем подумать.

Ну а так, что хорошо, даже во время переговоров продвижение продолжалось, а после их окончания – давление на ВСУ усилилось, в Броварах показательно был уничтожен центр связи, после чего туда начала заходить бронетехника. Активировался и фронт Буча-Ирпень. В общем, надо давить. И давить будут.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция в Телеграме

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В России ввели запрет на крещенские купания

02.11 / В рамках совместного проекта Минкульта и Минюста судебные заседания будут проходить под классическую музыку

29.04 / Мнение: Еще о базе в Порт-Судане

18.06 / Страх Запада перед русским шпионажем совершенно не уместен

09.09 / Совсем скоро наступят холода: подбираем модные головные уборы на осень, которые дополнят образ

18.01 / Экономист назвал три способа обеспечить себе большую пенсию

13.08 / Apple выпустит единую платную подписку на все свои сервисы

08.03 / Джиган взял напрокат своим детям настоящего тигренка

09.04 / Печальное совпадение: принц Филипп скончался в годовщину свадьбы своего сына Чарльза

12.08 / Дети Бейонсе и Джей Зи снялись в рекламной кампании новой коллекции Ivy Park

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика