Розовый фламинго между ног – Личное мнение

Сегодня Бузова не придумала ничего лучше, как сунуть себе между ляжек шею надувного фламинго и порассуждать о о том, что сейчас происходит в мире.



Фото: Соцсети

Когда я увидела эту картинку у Бузовой в телеге, я не поверила своим глазам.

Первая мысль: это фейк. Даже далеко не самая умная гОленька не настолько неумна, чтобы, рассуждая о людской жестокости, отираться звиздой о розовую резину.

Увы, моя первая мысль, на этот раз, оказалась неверной: Бузова продублировала и текст, и фотку в сториз Инстаграма.

В тех же сториз ровно на пятый день с того момента, как наша жизнь серьёзно изменилась, Бузова запостила шутку с пингвинами и котами про пятый день. Это, конечно, за гранью.

«Человек бывает и таким жестоким», — глубокомысленно вздыхает гОленька, бултыхаясь в бассейне под южноафриканским солнцем.

Хорошо тебе в Африке, нечуткая женщина? Тепло?

Не менее хорошо и тепло под ласковым дубайским солнцем сейчас твоей равнодушной ко всему, кроме себя самой, товарке по трухлявому бревну Бородиной. У неё — тоже, как и у гОленьки, шутливое настроение: обнаруженный в дубайском молле пояс для поддержки грыжи показался Ксюнделю смешными трусами.



Фото: Соцсети

Вообще, клуши, стыдно за вас. Стыдно перед людьми, которые считали вас чем-то большим, чем то, что вы на деле из себя представляете.

Как день прошёл, мои хорошие? Чем занимались? Как настроение?

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