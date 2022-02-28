Розовый фламинго между ног – Личное мнение
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Сегодня Бузова не придумала ничего лучше, как сунуть себе между ляжек шею надувного фламинго и порассуждать о о том, что сейчас происходит в мире.
Фото: Соцсети
Когда я увидела эту картинку у Бузовой в телеге, я не поверила своим глазам.
Первая мысль: это фейк. Даже далеко не самая умная гОленька не настолько неумна, чтобы, рассуждая о людской жестокости, отираться звиздой о розовую резину.
Увы, моя первая мысль, на этот раз, оказалась неверной: Бузова продублировала и текст, и фотку в сториз Инстаграма.
В тех же сториз ровно на пятый день с того момента, как наша жизнь серьёзно изменилась, Бузова запостила шутку с пингвинами и котами про пятый день. Это, конечно, за гранью.
«Человек бывает и таким жестоким», — глубокомысленно вздыхает гОленька, бултыхаясь в бассейне под южноафриканским солнцем.
Хорошо тебе в Африке, нечуткая женщина? Тепло?
Не менее хорошо и тепло под ласковым дубайским солнцем сейчас твоей равнодушной ко всему, кроме себя самой, товарке по трухлявому бревну Бородиной. У неё — тоже, как и у гОленьки, шутливое настроение: обнаруженный в дубайском молле пояс для поддержки грыжи показался Ксюнделю смешными трусами.
Фото: Соцсети
Вообще, клуши, стыдно за вас. Стыдно перед людьми, которые считали вас чем-то большим, чем то, что вы на деле из себя представляете.
Как день прошёл, мои хорошие? Чем занимались? Как настроение?
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Источник: Лена Миро
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