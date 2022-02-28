«И что, смолчим?»

Члены КПРФ сдают партбилеты в знак протеста против того, что партия фактически поддержала «спецоперацию» Путина. Владивостокский депутат Виктор Каменщиков — о причинах своего решения.

Депутат Думы Владивостока Виктор Каменщиков стал одним из первых, кто сложил партбилет КПРФ в знак протеста против позиции компартии в отношении вторжения РФ на Украину. По нашим данным, это уже сделали или планируют сделать еще несколько человек в Приморье. «Новая» побеседовала с бывшим членом партии о том, почему нельзя молчать.

Поскольку Роскомнадзор запрещает употреблять в отношении действий РФ на Украине слово, начинающееся на «в» и заканчивающееся на «ойна», постараемся этого не делать.

Виктор Каменщиков. Фото из личного архива

Отметим, что КПРФ на уровне руководства не просто поддержала признание независимости «ЛНР» и «ДНР». Так, во вчерашнем обращении лидера партии Геннадия Зюганова, хоть и витиевато, но однозначно говорится об одобрении именно вторжения на Украину и понимании «причин специальной операции на Украине». С оговоркой в виде просьбы к властям Российской Федерации: «Тщательно и настойчиво принимать исчерпывающие меры защиты мирного населения, в том числе от возможных провокаций фашиствующих бандформирований. Считаем крайне важным осуществлять планы демилитаризации Украины, избегая жертв среди военнослужащих украинской армии и оказывая всю необходимую поддержку тем, кто сложил оружие».

«Я, Каменщиков Виктор Сергеевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, не могу согласиться с тем, что наша партия от имени всего народа РФ предложила в ГД РФ развязать в***ну с народом Украины…», — написал депутат в своем заявлении. Он стал не первым, кто сложил партбилет. За несколько часов до Каменщикова это же сделал член якутского республиканского исполкома КПРФ Алвер Петров. «Считаю, что КПРФ пошла на сделку с режимом, тем самым отошла от марксистско-ленинских принципов интернационализма и слилась воедино с власть имущими, которые жаждут имперских амбиций. Действуя под идеями некой священной борьбы против якобы украинских «бендеровцев и нацистов» и подпитываясь ими, КПРФ является одним из инициаторов начала кровопролитной захватнической бойни в братской Украине», — сказано в заявлении Петрова.

«Скоро выборы в Гордуму, все надеются что-то получить. Все уверены, что КПРФ во Владивостоке будет выигрывать. Поэтому все над этим суетятся, — говорит Виктор Каменщиков о реакции местных партийцев на события на Украине.

— Понятно, что многим не нравится. Но люди пытаются воздержаться и смолчать. В этом, на мой взгляд, грандиозная проблема. Россияне не понимают ситуации. Для них эта в***на пока «где-то там».

Это для них история про империю, про наше величие. Генерал Лебедь много лет назад сказал гениальную вещь о том, что, когда «величие» где-то там — в истории или на другой части страны — вы его очень хотите. Но когда за него придется платить кровью своих детей, вдруг окажется, что в РФ нет людей, которые хотят империи.

Сравните, как по-разному сегодня выглядят россияне и украинцы: в Харькове очереди огромные стоят к военкоматам, а в РФ — к банкоматам. А что будет, когда «200-е» поедут? Как будут реагировать люди, когда реально заплатят кровью своих родственников или друзей? Хрен с ними с деньгами — мы восемь лет платим своей экономикой.

И пока люди находятся в таком состоянии — вроде как бы я смолчу, перетерпим, переживем… Уже мы ничего не переживем.

В Канаде в свое время начали судить беглых украинцев, которые служили в дивизии СС «Галичина». А у тех собралась достаточно большая группа, решили отсудиться: мол, мы в дивизии были, но не воевали и военных преступлений не совершали. Судились-судились, собирали материалы, в итоге канадский суд сослался на одно решение Нюрнбергского трибунала. Вы когда вступали в дивизию СС, согласились с ее политикой. Неважно, стреляли или нет — вы все знали и были «за». Все! Если вы принимаете такое решение, зная о его последствиях, — вы либо за, либо против. Кто-то спрашивал: «А почему нет варианта «воздержался»?». Да потому что ракета или летит, или не летит!

Я против войны в принципе, как факта — любой, и не важно, где она происходит. А когда она оплачивается моими деньгами, подписывается моими идеями и идет от лица моего народа, это самое страшное.

Моей дочери 4 года — она мне на 23 Февраля подарила танк из губок, они в детском саду мастерили. Где-то на балконе валяется. Меня злость берет! Зайди в любой детский сад — ощущение, словно ты в 37-м году в Германии! Танки, ракеты… 4 года ребенку — вы что, больные?! Вы что делаете, вы кого готовите? У меня ребенок знает про какие-то города, каких-то фашистов… А спроси у нее, где Петербург? Она не знает, как выглядит таракан, чем я горжусь. Зато знает, как выглядит танк! В 4 года! В пять, видимо, будет большой противолодочный корабль от крейсера отличать. Естественно, в 18 лет они уверены, что победят. Прутся на эту Украину, на чужую землю, им там дают отпор…

Люди, которых я знаю в Украине и с которыми переписываюсь каждый день, рассказывают: «А у меня ребенок просыпается каждый день от того, что на Хмельницкий летят ракеты». И что, смолчишь? Молчание — это признание собственной импотенции».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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