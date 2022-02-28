Светлане Пермяковой – 50: ее брак продлился всего месяц, а потом она решилась на материнство “по дружбе”

Биография комедийной артистки полна драматических моментов. Светлане Пермяковой великолепно удаются комедийные герои, но реальная жизнь знаменитости «Интернов» полна трагедии. Светлана Пермякова – воплощение жизнелюбия и оптимизма. И несмотря на то что судьба далеко не всегда благосклонна к ней, актриса ее благодарит. 17 февраля знаменитой актрисе исполнилось 50 лет.

Огромная популярность пришла к ней десять лет назад, когда Пермякова снялась в телесериале «Интерны». Но с тех самых пор центральных ролей в кинематографе Светлане Юрьевне не предлагали, и в кинокарьере случались паузы. Неудачи преследовали ее и за кадром: Пермякова потеряла всех родных, а попытки построить свою личную жизнь потерпели поражение. Почему единственный брак Светланы Пермяковой продлился всего месяц, какие отношения связывают артистку с отцом ее дочери и от чего ее спасли съемки в передаче «Звезды в Африке»?

Горе

Пермякова выросла в Перми, в огромной семье, далекой от мира кинематографа. Ее мать и отец работали на заводе: папа – машинистом электровоза, мама – счетоводом. Светлана была 4-м ребенком, у нее было три брата, но все они умерли.

Еще до ее рождения младший сын Пермяковых скончался от удара током. Когда Светлане было пятнадцать лет, ее двадцатипятилетний брат умер от инфаркта. А двенадцать лет назад не стало старшего брата. Их мама не смогла перенести горя и умерла следом за ним через год.

У Светланы Пермяковой остался только папа. Отец страдал деменцией, но переезжать в столицу к дочери отказывался. Мужчина нуждался в присмотре и уходе, и потому артистка определила его в пансионат для пожилых людей. За это решение ее осудили, хотя Светлана Юрьевна навещала папу каждый месяц и обеспечила ему хорошие условия, которых не могла бы ему сама гарантировать, если бы отец жил с ней. Пермякова редко бывала дома, а папу нельзя было оставлять одного. Но семь лет назад Светлана Юрьевна потеряла и его.

КВН

О ее горе никто не догадывался, так как с первого появления на телеэкранах актриса производила впечатление девушки неунывающей, которая легко преодолевает препятствия. Оптимизма ей всегда было не занимать. Выступать на сцене Светлана Юрьевна решила еще в детском возрасте, когда воспитательница похвалила ее за замечательно прочитанный стих. В школе Пермякова принимала участие в разных мероприятиях. Лучше всего Светлане Юрьевне удавались юмористические номера.

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Во время обучения на режиссерском факультете Пермского государственного института искусства и культуры актриса стала играть в КВН. Получив диплом, она совмещала свое хобби с выступлениями на сцене театра. Когда артистке было тридцать лет, ее команда вышла в Высшую лигу КВН, и Светку и Жанку узнала вся страна. Спустя три года Пермяковой предложили вести юмористическую передачу на радио, и Светлана решилась на переезд в столицу.

После сериала «Интерны»

В фильмы ее никто не звал – по признанию Светланы, она сама в них напросилась. Сценарий к телесериалу «Солдаты» писали редакторы Клуба веселых и находчивых, артистка была с ними знакома и «выбила» для себя роль прапорщика Топаловой. Так в тридцать пять лет Пермякова исполнила первую роль в кинематографе.

В этом же образе Светлана появлялась и в следующих сезонах телесериала, снялась еще в нескольких кинокартинах, но хорошего дохода это не приносило. Чтобы обзавестись жильем в Москве, артистке приходилось таксовать. Всенародная известность пришла к Светлане только после «Интернов».

Опыт

В личной жизни Пермякову тоже очень долго преследовали неудачи. В юные годы у артистки был роман с коллегой, но мужчина состоял в браке, и эти отношения не имели будущего. В двадцать один год у нее был мимолетный роман. Когда Пермякова узнала о том, что ожидает малыша, решила сделать аборт. А уже спустя год этот опыт повторился. На этот раз возлюбленный заявил Светлане, что не готов стать папой.

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Позднее Пермякова жалела об ошибках и боялась, что больше не сможет стать мамой. В тридцать шесть лет Светлана познакомилась в социальной сети с Евгением Бодровым. Их отношения развивались быстро, и очень скоро мужчина сделал ей предложение. Но сразу после оформления отношений артистка узнала о том, что супруг не работает, имеет вредные привычки, проявляет агрессию и пытается решить материальные проблемы за счет жены. Их союз развалился через месяц.

Материнство

После расставания поддержку артистке оказал знакомый ее супруга, который являлся свидетелем на свадьбе и был в курсе всех проблем в ее жизни. Максим Скрябин младше нее на девятнадцать лет, и изначально их связывали дружеские и деловые взаимоотношения: мужчина стал ее пиар-менеджером и директором.

А через четыре года актриса взбудоражила общественность новостью о том, что родила дочку от Максима Скрябина. На тот момент ей было практически сорок лет.

Изначально они жили все вместе, но в ЗАГС не торопились. Несмотря на свой возраст, молодой человек был очень заботливым отцом. Пермякова сразу же преобразилась, казалось, что она светится от счастья.

Но еще спустя три года они расстались. При этом остались друзьями и продолжали вместе с дочкой ездить на отдых и видеться. Об отношениях Максима и Светланы ходило много слухов. Большинство были уверены в том, что на самом деле их всегда соединяли только дружеские чувства.