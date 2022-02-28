Мнение: Подоплеки

Самое важное происходит за закрытыми дверями или скрывается за короткими сообщениями, быстро спускающимися в подвал.

Важнейшее сообщение, на мой взгляд — это уход ВР из Роснефти. Нефтяные активы — это не то, что бросаешь под влиянием сиюминутного всплеска эмоций. Это базовые ресурсы, основа любой экономики, а потому шаг, в общем-то, уже продуманный и выстраданный. Сейчас просто образовался удобный повод. Заодно и патриотизм можно продемонстрировать, единство со свободным миром.

Суть в чем. Можно сколько угодно оттопыривать губу и презрительно смотреть на всякие эти ваши «зеленые энергетики». Но политическое решение уже принято, энергопереход будет в любом случае. Ключевая причина известна: неравномерность распределения энергоресурсов углеводородной энергетики и противоречия между производителями и потребителями ресурсов. Национальные государства, которые и контролируют ресурсы на своих территориях, объективно тяготеют к тому, чтобы использовать их в качестве политического аргумента — причем даже неважно по какому поводу. Последний пример — Мюнхенская речь Путина и попытка строительства «энергетической сверхдержавы». Не знаю, было ли это последней каплей, но движение к энергопереходу удивительно совпало с программой противодействия строительству этой «державы».

«Зеленая энергетика» при всех ее сегодняшних проблемах (которые, в сущности, являются стандартными проблемами развития, а потому преодолимы) обладают решением противоречия неравномерности распределения углеводородных ресурсов: «возобновляемая» энергия есть везде. Причем она сама по себе достаточно многообразна. Где мало солнца, там может быть много ветра, могут быть термальные источники, может быть приливная энергия — да много чего. Суть в том, что ты под конкретную локацию выбираешь наиболее эффективный источник, который и приспосабливаешь под свои конкретные задачи.

Путину в 2007 году никто не разъяснил, что «энергетическая сверхдержава» – это не про продажу энергоресурсов, а про продажу технологий и стандартов. Разъяснять было некому, понимать такие не самые простые вещи — тоже никого в Кремле не нашлось. Да и откуда.

В общем, решение об энергопереходе принято. Производители начали суетиться. Мохаммед бин Сальман Аль-Сауд пытается вскочить в поезд, реализуя проект «Вижн-2030». ОАЭ давно в этом поезде, хотя и не в бизнес-классе, но главное — уже в сцепке. Россия в поезд не попадает. Почему — вопрос отдельный, но ни в каком качестве ее там не видят. Однако было предложено обеспечить сам процесс энергоперехода. Вы пока работайте, на ваш век хватит. Все равно цели развивать страну у вас нет, а когда мы перейдем к новой энергетике, вы ее и так обкрадете до состояния, в котором красть будет просто нечего.

И все бы ничего, но скорость энергоперехода оказалась гораздо более быстрой, чем предполагалось. Исходно горизонт перехода был где-то в 50 годы нынешнего века, однако стал сдвигаться и теперь он обозначен как 2035 год. И мало того — даже этот срок постоянно корректируется, по крайней мере по отдельным секторам. И опять же — в сторону снижения сроков. Принц Мохаммед заложил запас в свой проект, резонно полагая, что до 30 года нынешний энергобаланс еще как-то, но продержится. Кремлевские так далеко не умеют, поэтому и строили свои Потоки, рассчитывая на 35-40 годы, а глядишь — и чуть подольше. И просчитались.

Ситуация становится откровенно угрожающей — нефти и газа еще пруд пруди, огромный ресурс вложен в инфраструктуру, а выясняется, что их и на рынок не горят желанием пускать (рынок-то начинает сжиматься, конкуренция растет), да и сроки сокращаются. Собственно, единственная задача Кремля теперь — это тормозить сам процесс перехода и по возможности продавливать доли на рынках. Но тщетно, слабых всегда били и бить будут. Отсюда и военное решение с угрозой «Зачем нам мир, если в нем не будет России» (ну, на Россию им, понятно, плевать, под Россией они понимают себя и только себя). Ситуация жесткая, но вариантов нет ни у кого. Запад не будет притормаживать даже под угрозой ядерного сюжета, а вот пойдет ли российская знать до конца — тут и возникает самый главный вопрос.

—