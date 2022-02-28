Press TV – в Тегеране ухудшение ситуации на Украине связали с провокациями НАТО

Высокопоставленный иранский парламентарий Абольфазл Амуи назвал расширение Североатлантического альянса одной из ключевых причин обострения конфронтации между Киевом и Москвой. Он также подчеркнул, что украинский кризис необходимо разрешить с помощью политического диалога, передаёт Press TV.



AP

Минск способен внести заметный вклад в разрешение украинского кризиса. Об этом на встрече с белорусским послом Дмитрием Кольцовым заявил высокопоставленный иранский парламентарий Абольфазл Амуи, пишет Press TV.

«Учитывая её стратегическое положение в Восточной Европе, Белоруссия может сыграть роль в решении проблем на Украине посредством дипломатии», — предположил глава рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Белоруссии. Он добавил, что в нынешних условиях все страны должны приложить усилия, чтобы как можно скорее прекратить продолжающийся конфликт.

Кроме того, в качестве одной из ключевых причин обострения противостояния между Москвой и Киевом Амуи назвал расширение Североатлантического альянса на восток. «Возможно, если бы не провокации НАТО, мы бы сейчас не были свидетелями таких проблем на Украине. По мнению исламской республики, основным их решением является политический диалог», — подчеркнул он.

Белорусский посол, в свою очередь, объяснил происходящее в Восточной Европе «безответственной политикой» ряда западных стран. Он добавил, что Минск всегда выступал за мирное решение украинского кризиса.

Накануне российский президент объявил о проведении спецоперации на Украине. По словам Владимира Путина, Москва будет «стремиться к демилитаризации и денацификации» страны, а также защищать людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», напоминает Press TV.