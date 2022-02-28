 

France info – США и Европа отправят на Украину дополнительное вооружение и финансовую помощь

28.02.2022, 22:50, Новости дня
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Соединённые Штаты, Великобритания, Бельгия, Франция и Германия объявили о том, что усилят военную и финансовую поддержку Украины, пишет France info. Больше всего в предоставлении помощи задействованы США: с начала года они уже предоставили Киеву оружия на 1 миллиард евро, а теперь отправят 310 миллионов евро и различные виды вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin.

ЖАН ШАМУЛО, журналист France info: Да, Вы правильно поняли: Украина не может оказывать сопротивление, поэтому ей нужна помощь, особенно военная. Неудивительно, что в этой сфере крупнейшим поставщиком помощи Украине оказались Соединённые Штаты. Сегодня Джо Байден также объявил о дополнительной помощи в размере 310 миллионов евро. Эта сумма прибавится к тому, что уже отправлено из США, то есть вооружению. Например, противотанковому ракетному комплексу Javelin, очень эффективному в действии — Вы их видели в прошлых операциях: тогда было уничтожено множество танков. Также (отправлены. — ИноТВ) гранатомёты, миномёты, гранаты и боеприпасы. Всё просто: с начала года США уже отправили на Украину военной помощи на более чем 1 миллиард евро.

Ещё одна страна, помогающая в данный момент украинскому народу, это Великобритания, которая уже отправила стрелковое оружие. Также правительство объявило, что отправит пусковые установки противотанковых ракетных комплексов нового поколения.

ВЕДУЩАЯ: А что с европейскими странами, Жан?

ЖАН ШАМУЛО: Европе понадобилось чуть больше времени, чтобы самоорганизоваться, но вот всё сделано. Поговорим о Франции, которая сегодня сказала об усилении своей материально-технической помощи и отправке военно-оборонительных систем. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан вчера объявил о том, что Франция поможет Украине предотвратить кибератаки из России. Украине уже было отправлено 330 миллионов евро.

Сегодня появилось новое заявление из Бельгии: она объявила о том, что отправил 2 тысячи пулемётов, но что важнее 3,8 тысячи тонн топлива, чтобы помочь украинской артиллерии, главным образом танкам, передвигаться по своей стране.

Также сегодня появилось заявление Германии, которая до сегодняшнего дня сомневалась по поводу отправки военной помощи. Власти наконец решились отправить тысячу противотанковых гранатомётов, а также 500 ракет Stinger класса «земля — воздух». Почему это важно? Потому что, как Вы поняли, российская авиация удерживает монополию на небо. Благодаря этим ракетам «земля — воздух» украинская армия сможет наконец себя защитить и, возможно, предотвратить удары по военной инфраструктуре и потенциальные бомбардировки столичного Киева.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.



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