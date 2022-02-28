Песков: Жители Украины не знают реального положения дел

С 24 февраля на территории Украины проходит “специальная операция”, которая нацелена, по словам Владимира Путина, на спасение украинского народа. Накануне пресс-секретарь президента выступил с заявлением, сказав, что украинцы сами не понимают, что происходит. “Жители Украины не знают реального положения дел”, – отметил он. Дмитрий Песков уверяет, что люди стали заложниками именно пропаганды, а российские военные, в свою очередь, хотят обеспечить безопасность гражданского населения. Об этом сообщает телеканал “360”.

Напомним, что сегодня, 28 февраля, на границе с Белоруссией начались переговоры. Делегации из России и Украины прилетели, чтобы обсудить происходящее и прийти к какому-либо соглашению. Пока что неизвестно, пришли ли политики к какому-либо итогу.

Стоит отметить, что действия Владимира Путина осудили представители западных стран. За последние дни было введено множество санкций, которые затронули различные сферы. Так, практические вся Европа закрыла для России воздушное пространство, также Россия была исключена из Совета Европы. При этом российское правительство заявило, что будет вводить ответные санкции. К примеру, РФ закрыла свое воздушное пространство для тех стран, которые ранее закрыли свое.