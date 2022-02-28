 

Песков: Жители Украины не знают реального положения дел

28.02.2022, 22:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 24 февраля на территории Украины проходит “специальная операция”, которая нацелена, по словам Владимира Путина, на спасение украинского народа. Накануне пресс-секретарь президента выступил с заявлением, сказав, что украинцы сами не понимают, что происходит. “Жители Украины не знают реального положения дел”, – отметил он. Дмитрий Песков уверяет, что люди стали заложниками именно пропаганды, а российские военные, в свою очередь, хотят обеспечить безопасность гражданского населения. Об этом сообщает телеканал “360”.

Напомним, что сегодня, 28 февраля, на границе с Белоруссией начались переговоры. Делегации из России и Украины прилетели, чтобы обсудить происходящее и прийти к какому-либо соглашению. Пока что неизвестно, пришли ли политики к какому-либо итогу.

Стоит отметить, что действия Владимира Путина осудили представители западных стран. За последние дни было введено множество санкций, которые затронули различные сферы. Так, практические вся Европа закрыла для России воздушное пространство, также Россия была исключена из Совета Европы. При этом российское правительство заявило, что будет вводить ответные санкции. К примеру, РФ закрыла свое воздушное пространство для тех стран, которые ранее закрыли свое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / В базе TENAA появился большой и немного странный смартфон Asus с топовыми характеристиками

05.08 / «Ширевом Шура ширнуться спешит – шустро шприцем об штанину шуршит»: в Петербурге издадут сборник скороговорок, помогающих адаптироваться к городским реалиям

25.06 / Россияне возмущены повышением тарифов ЖКХ: Посмотрите, что Байден делает!

11.05 / Мужчина заразился тремя инфекциями после одного укуса клеща

17.02 / Как у испанского фермера отросла отрезанная нога

14.07 / Могут ли курение и низкоуглеводная диета повлиять на осложнения COVID-19?

26.08 / Эксперт Василенко сравнил Зеленского с Гитлером из-за разгула национализма

30.08 / «Решим дело по-семейному» – Николай Лукашенко женится на дочери Тихановской

06.04 / Россиянам запретят смотреть на кортежи

25.06 / Белорусский политолог Усов: Отсутствие санкций создает “тепличные” условия для авторитаризма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика