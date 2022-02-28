Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западными

санкциями. В связи с таким высоким показателем риелторы стали предсказывать

крах ипотечного кредитования.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко

высказала аналогичное мнение. Она заявила, что люди просто не будут

подписываться на десятки лет кредитования под 20% годовых. “Ключевая

ставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нет

в стране”, – отметила эксперт.

Ситуацию прокомментировала глава Центробанка Эльвира

Набиуллина. Она заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и

необеспеченных потребительских кредитов. Также она добавила, что российские

банки продолжают выполнять заявленные обязательства пред клиентами, а деньги на

счетах доступны.

Набиуллина отметила, что ситуация складывается нестандартная,

поэтому и решения будут приниматься соответствующие. По словам главы ЦБ,

российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT,

российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Напомним, в связи с началом российской военной спецоперации на

Донбассе западные страны стали вводить жесткие санкции против РФ. На банки

накладываются ограничения, страны ЕС закрыли все воздушное пространство для

России. В Беларуси идут переговоры между Россией и Украиной по урегулированию

ситуации.