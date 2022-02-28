 

Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина

28.02.2022, 22:41, Разное
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ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западными
санкциями. В связи с таким высоким показателем риелторы стали предсказывать
крах ипотечного кредитования.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко
высказала аналогичное мнение. Она заявила, что люди просто не будут
подписываться на десятки лет кредитования под 20% годовых. “Ключевая
ставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нет
в стране”, – отметила эксперт.

Ситуацию прокомментировала глава Центробанка Эльвира
Набиуллина. Она заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и
необеспеченных потребительских кредитов. Также она добавила, что российские
банки продолжают выполнять заявленные обязательства пред клиентами, а деньги на
счетах доступны.

Набиуллина отметила, что ситуация складывается нестандартная,
поэтому и решения будут приниматься соответствующие. По словам главы ЦБ,
российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT,
российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Напомним, в связи с началом российской военной спецоперации на
Донбассе западные страны стали вводить жесткие санкции против РФ. На банки
накладываются ограничения, страны ЕС закрыли все воздушное пространство для
России. В Беларуси идут переговоры между Россией и Украиной по урегулированию
ситуации.



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