 

“Для введения в заблуждение”. Залужный заявил, что российские оккупанты вывешивают на свою военную технику флаги Украины

28.02.2022, 22:40, Новости дня
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“В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области”, – заявил Залужный.

По его словам, также зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться.

“Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права”, – подчеркнул Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258048646490628

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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