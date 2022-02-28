“Для введения в заблуждение”. Залужный заявил, что российские оккупанты вывешивают на свою военную технику флаги Украины

“В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области”, – заявил Залужный.

По его словам, также зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться.

“Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права”, – подчеркнул Залужный.

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