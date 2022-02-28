Алексей Чадов о бывшей жене Агнии Дитковските: “Мы в прекрасных отношениях”

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските разошлись в 2015 году после девяти лет отношений. Как оказалось, они и правда остались друзьями. Это подтвердил Алексей в очередном интервью, приуроченном к выходу его режиссерской работы “Своя война”. Он рассказал, что, в отличие от многих детей разведенных родителей, их сын не обделен вниманием и любовью ни мамы, ни папы. Чадов много времени проводит с Федором, а со своей бывшей женой и даже тещей нахожится в отличных отношениях.

К счастью, мы в прекрасных отношениях с Агнией, с Татьяной (Татьяна Лютаева — бывшая теща Алексея, — прим. ред.), мы дружим, часто встречаемся, делимся своими профессиональными достижениями. Я очень рад, что Таня востребована как режиссер. Недавно картину сняла “Камень, ножницы, бумага”. И начала новый проект. У нас нет проблем в общении между взрослыми. И Федя видит, что мы замечательная дружная семья. Ну а я подбираю слова: “У тебя два дома, а у многих детей даже одного нет. Те, кто в детдоме живет, мечтают хоть о каком-то уголке. А у тебя смотри сколько людей вокруг, которые тебя любят”. Он начинает понимать, что необязательно жить в одной комнате всем вместе, – рассказал он в интервью.

Чадов также рассказал, что жениться во второй раз не торопится. Он убежден, что институт брака терпит крах.

Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, прежде чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать, – сказал актер в интервью “7 дней”.

Алексей Чадов готовит к премьере свой фильм “Своя война” о молодом человеке по имени Иван, который отправляется в Сирию под видом иностранного журналиста Джона. Чадов рассказал, что решил снять фильм о войне, потому что “ненавидит насилие и пытается понять, почему люди убивают друг друга”. Выход картины пока намечен на середину марта.

Напомним, что после развода с Чадовым Агния Дитковските перестала делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Она не дает интервью на эту тему и не комментирует слухи о себе. При этом известно, что актриса уже трижды мама. В апреле 2017 году Агния родила дочь Нику, девочку недавно показала в своем Instagram ее бабушка. Летом прошлого года актриса вышла замуж на ресторатора Богдана Панченко, а в ноябре родила третьего ребенка.

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Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)