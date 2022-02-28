 

Мнение: Страх. Ковид не дремлет

28.02.2022, 22:25, Разное
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А вот это что? Просто не устаю поражаться. На фото выше – Путин сегодня встречается со строителями некоего Космического центра… в Москве (видимо, просто чтобы никуда далеко не ездить). Примерно так же, как и вот эта беседа с министрами. Это ж уму непостижимо! Оказывается, таких столов в Кремле дохрена!

Неужели это такой страх за свою драгоценную жизнь?! А ведь Путин, вроде как, занимается спортом, ныряет в прорубь (то есть с иммунитетом должно быть все в порядке), прокололся “безаналоговой” вакциной то ли три, то ли уже 4 раза, плюс еще ему втерли совсем чудодейственную, существующую только в 1 экземпляре “назальную вакцину” от самого Гинзбурга, корифея всех наук… А еще – и сам “чудовищный ковид” в России и особенно в Москве даже по официальным заверениям Собянина “пошел на спад”, он даже режим самоизоляции в городе для “лиц старше 65 лет” (то есть как раз для Путина) отменил!

И что? И ничего. Причем совсем уж позор для политика – он сам стоит на диком удалении, а рабочие, коих он якобы сердечно приветствует, стоят перед ним толпой! Им, стало быть, не опасно, им социальная дистанция не требуется? Или – что вероятнее – их жизни просто куда менее драгоценны?

И после вот всего этого они все жалуются, что “мы проигрываем информационную войну”! Ну так если сам Главнокомандующий подает пример?! Нет, друзья-агитпроповцы, с такими фотками, которые к тому ж транслируют одновременно по всем каналам, вы эту свою войну не выиграете. Лучше сдавайтесь сразу.

Источник: Размышления вольного социолога



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