Мнение: Воздушный коридор в Калининград, Маск спасает МКС и отключение от SWIFT

1. Почти все страны в Восточной и Северной Европе закрыли авиасообщение для России. Об этом объявила даже Финляндия – хотя и непонятно, когда именно запрет вступит в силу. Теперь лететь до Калининграда стало сложнее:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-rossiiskie-samolety-budut-letat-v-kaliningrad-esli-pribaltika-zakryla-svoe-nebo-dlia-rossii-621a5fa2b079392bf6ddd4fb

И как теперь летать из Москвы в Калининград?

Все просто: имеется небольшой транспортный коридор, на который ни одна страна не может повлиять или закрыть там небо — это нейтральные воды. Такие есть и в Балтийском море — в самом узком участке между территориальными водами Финляндии и Эстонии есть небольшой участок нейтральных вод, и, соответственно, имеется необходимый воздушный коридор для самолетов, летающих из Москвы и Калининград и обратно. <…>

И об этом маршруте уже напомнил калининградский губернатор (источник: ТАСС). Выглядеть он будет примерно так:

И этот маршрут используется уже не первый раз, так что речи о транспортной «блокаде» региона не стоит. Новый маршрут станет примерно на 500 километров длиннее, что, к сожалению, отразится на времени перелета и на ценах для пассажиров.

2. Илон Маск пытается заработать на конфликте:

https://lenta.ru/news/2022/02/27/musk_mks/

Илон Маск отреагировал на предупреждение генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о последствиях блокировки Соединенными Штатами сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в Twitter.

Маск ответил картинкой с логотипом своей компании SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от схождения с орбиты и падения на территорию США или Европы.

Ранее бизнесмен также заявил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.

24 февраля президент США Джо Байден во время обращения по ситуации вокруг Украины пообещал ввести санкции против российской космической программы. В ответ Рогозин заявил, что именно двигатели российских грузовых кораблей «Прогресс МС» корректируют орбиту МКС, а также защищают ее от опасного сближения с космическим мусором, и прекращение сотрудничества может привести к катастрофе.

3. Комментарий по поводу частичного отключения России от SWIFT:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiiu-taki-otkliuchaiut-ot-swift-chem-eto-nam-grozit-621aac7a7f7fb40fdeac5ff9

Чем это нам грозит?

Если бы это произошло в 2014 году, когда эта мера только начала обсуждаться в качестве санкций против России – то это вызвало бы мощнейший коллапс не только банковской системы страны, но и вообще всей экономики России. По сути это решение заблокировало бы не только международные, но и все внутренние межбанковские платежи. Это значит, что никто не мог бы оплатить товары, услуги, зарплаты, пенсии…

Но сейчас 2022 год. И поэтому мы ничего не заметим. Вообще ничего никто не заметит. Внутри страны давно действует своя собственная система, а снаружи не все же пока банки заблокированы, а значит платежи будут ходить через банки на которые не наложены санкции.

Проблемы могут начаться, когда все банки отключат, но тогда проблемы будут не только у России, а вообще у всех, ведь это временно остановит по сути импорт нефти и газа из России (и других полезных ископаемых), а значит создаст дикий дефицит на рынках, а значит цены просто взлетят до небес.

Впрочем, довольно быстро, с теми кому это будет нужно, торговля будет восстановлена через российскую систему платежей, а кому не нужно, тот и через SWIFT все равно с нами торговать не будет.