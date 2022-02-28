Захарова: Решение Берлина ставит вопрос о завершении денацификации в самой Германии

Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С. Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?» – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Захарова указала, что «в этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 г. объявил «смехотворными» вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных».

«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», – подчеркнула она.

По ее словам, этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны. «Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей «военной» накачки Киева со стороны Берлина, который кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», – добавила официальный представитель МИД.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.

Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против РФ и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.