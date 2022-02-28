ВЦИОМ выяснил отношение россиян к операции на Украине

Решение провести специальную военную операцию РФ на Украине скорее поддерживает 68% россиян, не поддерживает – каждый пятый опрошенный (22%), каждый десятый житель затруднился ответить (10%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению четверти граждан, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26%), каждый пятый сообщил, что цель операции – не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20%), такая же доля опрошенных считает, что операция проводится для того, чтобы провести на Украине демилитаризацию (20%), 7% ответили, что РФ преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для РФ политический режим, 4% – разделить Украину на части и установить свое влияние на части Украины, говорится на сайте ВЦИОМ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.