 

Отношения России и Китая очень хорошие — но это брак по расчёту

28.02.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В общем и целом, РФ и Китай имеют очень хорошие отношения, но переоценивать их не стоит, пишет SRF, ссылаясь на мнение эксперта-китаеведа Симоны Грано. По её словам, Китай не хочет портить отношений ни с Россией, ни с Западом.


AP

«Два брата по духу» — так часто воспринимают отношения между Китаем и Россией, пишет SRF. Российский президент Владимир Путин недавно в качестве почётного гостя посещал Олимпийские игры в Пекине, где встречался с главой КНР Си Цзиньпином.

Однако, по мнению китаеведа из Цюрихского университета Симоны Грано, переоценивать китайско-российскую дружбу не стоит. «В общем и целом РФ и Китай имеют очень хорошие отношения. Однако всё это брак по расчёту», — приводит издание слова Грано. Эксперт отмечает, что пока Китай ограничился прямой критикой в адрес США и НАТО, но не стал критиковать Украину.

По словам Грано, Китай не хочет портить отношений ни с Россией, ни с Западом. Причина заключается в очень тесных экономических связях с ЕС и США. Ещё один важный аспект заключается в опасениях Пекина в том, что провинции вроде Тибета или Синцзяня возьмут пример с Восточной Украины и попробуют отделиться от КНР. Кроме того, Китай опасается, что события на Украине создадут прецедент, который наведёт страны мира на идею признания Тайваня. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / «Спутник V» показал эффективность в 97,2% в Белоруссии

21.08 / Юристы объяснили опасность продажи доли в квартире посторонним людям

22.02 / Французская молодёжь не оценила попыток Макрона достучаться до неё через интернет-челлендж

16.01 / Стало известно, почему уфимцу дали восемь лет за убийство педофила

05.10 / Оппозиция в Грузии решила провести акцию с требованием освободить Саакашвили

12.02 / В США зарождается движение «Жизни азиатов важны» – азиатское сообщество «сыто по горло» участившимися нападениями на почве ненависти

30.07 / «Всех под одну гребёнку» – обозреватели Fox News раскритиковали журналистку, призвавшую называть сторонников Трампа «врагами государства»

16.12 / Собянин одобрил новый пакет мер поддержки бизнеса Москвы

04.05 / Уточнено число пострадавших после конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

30.09 / Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика