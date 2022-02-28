 

Hill – Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства ЕС для всех российских самолётов

28.02.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что Евросоюз закрывает европейское небо для самолётов, «принадлежащих России, зарегистрированных в РФ или контролируемых Россией», пишет The Hill. Как отмечает издание, ранее симметричный запрет ввела Канада.


AP

В воскресенье Евросоюз объявил, что запрещает полёты российских самолётов над всей своей территорией, пишет The Hill.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в РФ или контролируемых Россией, — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС». Глава ЕК добавила, что под запрет попадают в том числе «частные самолёты олигархов».

Как отмечает издание, Канада также в воскресенье закрыла своё небо для российских самолётов. «С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов», — заявил министр транспорта страны Омар Альхабра.

В заключение The Hill напоминает, что ранее США и их союзники исключили несколько российских банков из системы SWIFT, а также обязались ввести дополнительные меры, чтобы Центральный Банк РФ не смог использовать свои резервы для обхода этих ограничений. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье рассказала в интервью CNN, что администрация Байдена не исключает различные варианты санкций, которые последуют в будущем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / ВС отказался запрещать продажу IPhone в России

21.12 / Audi RS 3 готовится к дебюту

04.11 / Le Figaro – эпидемия, экономический кризис и терроризм — Франция переживает «идеальный шторм»

16.08 / Болтон допустил выход США из НАТО до президентских выборов в стране

28.01 / “Ух, какая милфочка”, “Выразительные глаза”. 40-летняя Ребрик показала голую грудь

28.09 / В РФ найден эффективный способ сжигать нефтяной кокс

07.12 / Первый предвыборный митинг Земмура прошёл успешно, но ему предстоит ещё долгий путь

22.10 / В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд

20.05 / Израиль и ХАМАС подтвердили договоренности о прекращении огня

23.02 / Состояние Маска за сутки уменьшилось более чем на 15 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика