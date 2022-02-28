 

Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж

28.02.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем указе Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета за рубежом.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины согласно указу президента страны Владимира Путина. Согласно декларации о принципах международного права, Россия поддержала ЛНР и ДНР по идеям равноправия и самоопределения народов. Путин подчеркивал, что НАТО вынудило Россию реагировать на происходящее радикальными способами, чтобы избежать более серьезного военного конфликта.

После начала спецоперации курсы валют пробили отметку в сто рублей. Запад ввел антироссийские санкции и обвинил Россию в нарушении международного права. При этом в Минобороны России подчеркивали не раз, что страна не собирается аннексировать Украину и занимается лишь демилитаризацией. Мирному населению ничего не угрожает.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в ФРГ отреагировали на меры сдерживания со стороны России. В Германии назвали такие меры угрозой безопасности и всерьез обеспокоились.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / В Белоруссии некоторые силовики сдаются протестующим

14.01 / Мнение: Чужую беду руками разведу

24.10 / Мнение: Письмо: “Слишком хороша для него”

14.07 / Цены на бензин в России побили исторический рекорд

29.11 / Эксперты представили экономический прогноз на декабрь 2020 года

28.01 / Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

24.01 / Необходимо срочно лететь к Нептуну – астрофизик

20.08 / Ученые из США создали методику восстановления хряща в суставах

30.06 / Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку

09.01 / 5 знаменитых российских актеров, вступивших в брак до достижения 20-летнего возраста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика