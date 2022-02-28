Меган Маркл сделала редкое заявление на волнующую ее тему

Меган Маркл, супруга принца Гарри, последнее время часто высказывается на общественно значимые темы. К ней обратились журналисты с просьбой прокомментировать важное назначение в Верховный суд США: впервые за всю 232-летнюю историю существования этого института его ряды пополнит афроамериканка. Кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост помощника судьи выдвинул президент страны Джо Байден.

История гражданских прав завтрашнего дня пишется сегодня. Выдвижение кандидатуры судьи Джексон открыло новые возможности для женщин на самом высоком уровне судебной системы, которая слишком долго была настроена против того самого сообщества, из которого она родом. Для миллионов молодых женщин этот исторический момент станет вдохновением для дальнейших достижений. Давайте вспомним, что достижения чернокожих — это то, что существует не только сегодня или вчера, и не только в моменты празднования, но как всегда были частью американской истории, – сказала Меган Маркл.

Напомним, что февраль – особенный месяц для американцев и канадцев, который отмечают его ежегодно как “Месяц афроамериканской истории” (англ. Black History Month).

Меган Маркл

Отметим, что в минувшие выходные Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые в этом году появились на публике. Супруги стали почетными гостями церемонии вручения наград NAACP Image Awards. За призом герцог и герцогиня Сассекские вышли в нарядах афроамериканских дизайнеров. Гарри был одет в классический черный костюм Озвальда Боатенга, а Меган – в синее двухцветное платье Кристофера Джона Роджерса с эффектным разрезом на ноге. И зрительного зала пару поддерживала мама Меган Дория Рэгланд.

В разные годы лауреатами этой престижной премии за особые достижения и выдающуюся государственную службу становились Мухаммед Али, Джесси Джексон, Колин Пауэлл, Леброн Джеймс, Рианна, Джей-Зи и Лорин Хилл, а также 42-й президент США Билл Клинтон, теннисистки Винус и Серена Уильямс.

Герцог и герцогиня Сассекские на церемонии вручения премии NAACP Image Awards, 26 февраля 2021 года