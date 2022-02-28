 

Любовь спасет мир: 11 звездных пар премии SAG Awards 2022

28.02.2022, 21:01, Разное
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Вчера в США состоялась очередная, уже 28-я по счету, церемония вручения премии в области кино и сериалов SAG Awards. Среди гостей торжественного мероприятия были не только знаменитости, которые этим вечером претендовали на победу в одной из номинаций или которые сами вручали статуэтку, но и их половинки. Впрочем, если некоторые союзы видеть нам уже привычно и даже несколько обыденно – как, например, Николь Кидман и Кита Урбана, Уилла и Джаду Пинкетт-Смит, – то вот совместное появление некоторых селебрити никто не ожидал.

Так, впервые с начала своего романа парный выход на дорожку совершили “Человек-паук” Эндрю Гарфилд и американская модель Алисса Миллер. Актер встречается с героиней Sports Illustrated и экс-“ангелом” Victoria’s Secret всего несколько месяцев (папарацци засняли их в ноябре прошлого года), но они не афишировали отношения. На премии Гильдии актеров влюбленные тоже не стремились привлекать к себе всеобщее внимание: сделав пару кадров, актер и модель почти всю церемонию провели раздельно, воссоединившись лишь на афтепати. Кстати, в 2013 году Алисса встречалась с Джейком Джилленхолом.

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Публикация от Inactive, be back in March🕸 (@dearandrewgarfield)

Также дебютировали в качестве пары Наоми Уоттс и Билли Крудап. Актер, известный по картинам “Крупная рыба”, “Ешь, молись, люби”, “Хранители” и “Красота по-английски”, покорил Наоми в 2017-м. О том, что актеры все еще вместе, общественность узнала лишь в разгар первой волны пандемии, с трудом узнав за масками Наоми и Билли. И вот накануне влюбленные решились сделать свой роман официальным в светском плане. Подробнее их историю любви читайте в этом посте.

Какие еще парочки посетили премию SAG Awards, смотрите в подборке HELLO.RU.

Билли Крудап и Наоми УоттсКирстен Данст и Джесси ПлемонсКоул Такер и Ванесса ХадженсАмелия Уорнер и Джейми ДорнанУилл Смит и Джада Пинкетт-СмитКит Урбан и Николь КидманСофи Хантер и Бенедикт КамбербэтчЭльвира Линд и Оскар АйзекЭмилия Ливингстон и Джефф ГолдблюмКристина Баумгартнер и Кевин Костнер



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