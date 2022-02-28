Мнение: Причины дружной анти-России: дефолт ЕС

Конечно, не может не потрясать до такой степени слаженная реакция Запада на украинскую войну – Россию в буквальном смысле в течение каких-то 3-4 дней отрезают ОТ ВСЕГО. Это как-то все же необычно… и опять (вот я конспиролог!) напоминает столь же необычайно слаженную, дружную и практически одинаковую реакцию во всем мире на “эпидемию чудовищного ковида”. Понятно, что с 24 февраля в роли ковида оказалась Россия – но все равно как-то удивление не оставляет… И очень дельное хладнокровное замечание, что нынешняя “заморозка” средств Банка России на счетах европейских банков – это, ПО СУТИ, дефолт этих банков . Проще говоря – банкротство в самом ЕС.

Интересная версия происходящего из закрытого на территории России Фейсбука, от А.Босояна. Он хорош!

“Я в последние месяцы многократно писал (рискуя прослыть сумасшедшим конспирологом) о том, что перегруженная долгами глобальная финансовая система вошла в катастрофическую фазу своего развития, и это будет сопровождаться брутальными политическими событиями.

Я также указывал “эпицентр” этой проблемы – Европейский союз, и ее причины – идейное и финансовое банкротство “социального государства”, модель которого пытаются реализовать в Европе в последние 2-3 десятка лет. Оно просто не окупается: расходы не бьются с доходами.

Невозможно бесконечного работать в минус с бюджетными дефицитами, накапливая долги: в какой-то момент возникает необходимость обнуления и перезагрузки. Тем более, что скорость накопления долга многократно превысила не только темпы роста экономики, но даже и номинальные темпы инфляции. В какой-то момент должен был наступить “час Х”.

Дефолт означает списание не только обязательств, но и активов тех, кто является нетто-кредиторами системы. Это пенсионеры и крупные банковские вкладчики, а также держатели долговых бумаг – в первую очередь, государственных. Разумеется, это моментально стало бы триггером социального взрыва. Именно поэтому война является идеальным «фоном» для дефолта по своим долговым обязательствам – на нее крайне удобно списать свою финансовую несостоятельность (и банальное воровство). Да и вообще, повесить все проблемы на врага, который развязал эту войну. Это похоже на устроение “пожара на складе”, имеющего целью скрыть масштабы воровства с этого “склада”.

Фактически, заморозка ЗВР России на корр. счетах иностранных банков является ничем иным как ДЕФОЛТОМ данных банков / западных государств – по исполнению финансовых обязательств перед Россией.

(Разумеется, Россия зеркальным образом заморозит исполнение своих обязательств перед иностранными держателями бумаг. То есть, устроит встречный дефолт. Заморозка ЗВР России может стать триггером цепной реакции других суверенных дефолтов, сделанных на фоне конечно же военного положения и криков “Цивилизация в опасности!!”)

Но перед объявлением дефолта крайне необходимо было втянуть Россию в вооруженный конфликт, с последующей ее демонизацией – которая и послужила бы обоснованием финансового дефолта.

Именно этому и служила максимально жесткая переговорная позиция Запада в отношении вопросов, связанных с архитектурой безопасности. НОЛЬ компромиссов по любым существенным вопросам, при постоянной накачке оружием Украины. Включая, кстати, и наступательное вооружение (байрактары являются именно таковым).

Понятно, что на текущем этапе Украина не представляла и не могла представлять угрозу для России. Но в Кремле не стали дожидаться момента, когда – экстраполируя существующие тенденции и военные приготовления, включая размещение на территории Украины инфраструктуры НАТО – эта угроза стала бы более реальной. И поставили ребром перед западными партнерами как минимум два вопроса: 1) заключенные ранее минские соглашения выполнять будете? 2) вы готовы гарантировать нейтральный внеблоковый статус Украины?.. И получили отрицательный ответ по обоим вопросам.

Понятно, что минские соглашения были заключены после капитуляции и были вынужденными – не соответствовали определению “arms length transaction”, т.е., “равноправной сделки”. Сделка, заключенная под дулом пистолета, сделкой не считается и (теоретически) может быть оспорена. Если есть судья / арбитр. В межгосударственных геополитических спорах такого арбитра нет: ООН скорее является декорацией. Подписали? Извольте выполнять.

Было бы наивно полагать, что Путин ожидал от западных партнеров какого-либо другого ответа. Военные операции подобного масштаба готовятся не спонтанно и на коленке, а за много месяцев. Но финальная отмашка была дана в феврале – у американцев была довольно точная информация.

Я продолжаю считать, что эта военная операция является крупнейшей ошибкой, за которую России придется очень дорого заплатить. Однако анализируя произошедшее, прихожу к выводу о том, что война в любом случае была предопределена, ее бы в любом случае спровоцировали и Россию так или иначе втянули бы в нее, чуть раньше, чуть позже. Причины – см. выше, система подошла к точке катастрофы. Украина в данном случае стала лишь триггером, а не причиной” (АРТАК БОСОЯН).

Мдас… Должен сказать, что всё это РФ, конечно, не оправдывает. “Дали себя спровоцировать”, загнали себя в изоляцию. Это полный провал дипломатии и вообще всей внешней политики страны, как ни крути.