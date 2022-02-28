Смольный планомерно уничтожает волонтерское движение в Петербурге

Нежелание Смольного помогать негосударственным волонтерским организациям и неспособность чиновников организовать добровольческие проекты привели к снижению интереса к общественной деятельности среди жителей Петербурга.

Наиболее ярким примером стали темпы развития петербургского штаба общероссийского проекта «МыВместе», организованного Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На данный момент в движении состоит 637 человек. За четыре месяца в штаб поступило 1314 заявок от петербуржцев, что немного в сравнении с показателями в той же Москве. Как заявили в Смольном, две заявки приходится на одного волонтера. Однако чиновники обработали лишь 1066 из поступивших обращений. Подобные показатели указывают на наличие серьезных организационных проблем в комитете.

Дефицит волонтерских кадров говорит об отсутствии в городе продуманной программы популяризации добровольческих движений в условиях возросшего числа заявок на помощь. Кроме того, из-за недостатка волонтеров испытывают трудности и негосударственные волонтерские движения. Зачастую чиновники их привлекают для отработки поступивших заявок из различных сфер.

Примечательно, что в данной ситуации Смольный не оказывает социально ориентированным НКО финансовой поддержки. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что Смольный сократит финансирование социальных НКО и волонтерских организаций. В подобных условиях участники некоммерческих движений не стремятся помогать городской администрации, даже в вопросах борьбы с пандемией.

Негативно сказывается на развитии волонтерства и отток молодежи из города.