 

Смольный планомерно уничтожает волонтерское движение в Петербурге

28.02.2022, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нежелание Смольного помогать негосударственным волонтерским организациям и неспособность чиновников организовать добровольческие проекты привели к снижению интереса к общественной деятельности среди жителей Петербурга.

Наиболее ярким примером стали темпы развития петербургского штаба общероссийского проекта «МыВместе», организованного Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На данный момент в движении состоит 637 человек. За четыре месяца в штаб поступило 1314 заявок от петербуржцев, что немного в сравнении с показателями в той же Москве. Как заявили в Смольном, две заявки приходится на одного волонтера.  Однако чиновники обработали лишь 1066 из поступивших обращений. Подобные показатели указывают на наличие серьезных организационных проблем в комитете.

Дефицит волонтерских кадров говорит об отсутствии в городе продуманной программы популяризации добровольческих движений в условиях возросшего числа заявок на помощь. Кроме того, из-за недостатка волонтеров испытывают трудности и негосударственные волонтерские движения. Зачастую чиновники их привлекают для отработки поступивших заявок из различных сфер.

Примечательно, что в данной ситуации Смольный не оказывает социально ориентированным НКО финансовой поддержки. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что Смольный сократит финансирование социальных НКО и волонтерских организаций. В подобных условиях участники некоммерческих движений не стремятся помогать городской администрации, даже в вопросах борьбы с пандемией.

Негативно сказывается на развитии волонтерства и отток молодежи из города.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Вывозные рейсы в Россию запланированы из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США

05.07 / Гончаренко: Я бы хотел стать президентом Украины

30.10 / Зеленский пообещал, что Украина поможет Молдове с энергоносителями

22.12 / “Кисуля такая”, “Эти ноги”. Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике

30.04 / “Он – папин. Люблю его безумно”. Тина Кароль рассказала о любимом совместном занятии с сыном

05.04 / Среди обнародованных хакерами личных данных пользователей Facebook оказался телефон Цукерберга

10.10 / Вода поможет снизить вязкость труднодобываемой нефти

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

02.12 / В США расследуют схему взяточничества за помилование президентом

06.01 / “В случае необходимости поставим и оружие”. В минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика