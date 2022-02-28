В российские школы поступила методичка

…с инструкциями по освещению «событий на Украине».

В российские школы начала поступать методичка с планами уроков обществознания по освещению военного конфликта в Украине. Полный текст опубликован на сайте «Медиазоны»*.

В методичке содержатся два плана уроков — для учеников средних и старших классов, а также ответы на вопросы, которые могут задать школьники.

«Мы, Россия, всегда поддерживали и заботились об Украине — потому что мы являемся одним народом и между нашими странами не может быть ненависти. Но, к сожалению, в 2014 году на территории Украины, произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в ходе которого погибло много ни в чем не повинных людей, к власти пришло проамериканское правительство и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством», — такими словами планируется ознакомить учеников 7-8 классов с взаимоотношениями РФ и Украины.

Текущий военный конфликт в Украине предлагается называть «специальной миротворческой операцией, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население».

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и жителей Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

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Но возможный вопрос школьников о том, можно ли было обойтись без военных действий, учителям предлагают говорить, что «миротворческая операция — вынужденная мера для спасения людей на Украине».

Ученикам же 9-11 классов объясняется, что «происходящее на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру». «Все понимают, если не сделать это сейчас, через три-четыре года, будет уже поздно. Тогда будет большая война, причем здесь уже не обойтись только профессиональной армией. <…> Тогда все ваши мечты и планы придется отложить в сторону, забыть на время. А для кого-то — и навсегда», — говорится в тексте методички. В оба плана уроков входит просмотр фрагмента речи Владимира Путина о признании независимости «ДНР» и «ЛНР».

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