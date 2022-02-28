 

Скандалы: Мучительное образование

28.02.2022, 20:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты доказали, что одновременно с резким падением качества обучения современная школьная система стала опасной для детской психики

Одновременно с резким падением качества обучения современная система образования становится опасной для детской психики. Буллинг, девиантное поведение и даже суицидальные мысли – вот новая реальность школьных будней. Профильные чиновники и администрации учебных заведений замалчивают проблемы, рисуя в отчётах радужную картинку. От безысходности родители всё чаще голосуют ногами и забирают детей из школ. Эксперты полагают, что разрушение системы образования достигло точки невозврата, а на её восстановление могут уйти десятилетия.

Ученье – тьма

Масштабное международное исследование «Уверенность в процессе обучения», проведённое ещё до начала пандемии, показало, что российские школы занимают первое место в мире по уровню стресса у учеников. До 80 процентов учащихся говорят о том, что учёба вызывает у них тревогу и неуверенность в себе. По данным руководителя департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксаны Иванниковой, каждый год около 1 миллиона российских детей обращаются за помощью в связи с суицидальными мыслями.

С каждым годом всё большее количество российских учащихся сталкивается и с различными зависимостями: спайсы, вейпы и снюсы школьники нередко употребляют прямо в учебном заведении. Вызов милиции в школу после обнаружения очередной закладки в туалете уже мало кого удивляет. При этом на употреблении опасных веществ ловят уже не социально неблагополучных подростков, а детей из обеспеченных и интеллигентных семей.

Вызов полиции в школу перестаёт удивлять.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

– В нашей школе в декабре поймали с наркотиками ученика 8-го класса, – рассказывает Наталья, мама семиклассницы. – Школа инцидент пыталась скрыть, но информация быстро дошла до родителей по сарафанному радио. Мы предлагали пригласить в учебное заведение специалиста, чтобы провести беседу с детьми, но нас даже слушать не стали, как будто проблемы не существует. При этом родители уже боятся школы, ведь практически все дурные привычки детей и плохие компании оттуда. Школьники регулярно прогуливают уроки, но учителя на это не обращают внимания. До родителей информация об этом может не доходить месяцами.

По мнению учителя русского языка и литературы с 40-летним стажем Тамары Матвеевой, вина современной школы в сложившейся ситуации, безусловно, есть.

– Старые учителя уходят на пенсию, а среди молодых оказывается всё меньше педагогов, способных увлечь учеников своим предметом, сделать так, чтобы в школе им было интереснее, чем в подворотне с пивом и сигаретами, – говорит педагог. – Современные учителя сами находятся в бесконечном стрессе из-за непомерных требований, бумажной нагрузки. Администрацию школы, как правило, абсолютно не интересует процесс обучения, им важен результат, который может повысить рейтинг школы, в частности высокие баллы на выпускных экзаменах.

К сожалению, унижение учеников из-за недостаточной успеваемости также становится обычным делом.

Дети разные, для кого-то и твёрдая тройка на определённом этапе уже большая победа и повод для похвалы. Естественно, в такой обстановке мотивация к учёбе у многих детей снижается, а лекарством от стресса становится времяпровождение в сомнительных компаниях или уход в виртуальную реальность.

По мнению собеседницы, современная школа по большей части делает детей виноватыми и несчастными, многие ребята учителей боятся. Преломить ситуацию без кардинальных перемен в системе образования не способны никакие школьные психологи и отдельные педагоги-энтузиасты.

В школу больше не пойду

Нездоровая обстановка в школе, давление со стороны учителей и постоянная гонка за высокими результатами в ущерб творческим и интересным для детей занятиям в последнее время стали всё чаще приводить и к трагическим последствиям. За прошедший год в Московском регионе произошло несколько самоубийств школьников, причиной которых так или иначе стала учёба.

В начале прошлого года на глазах у сотрудницы отдела по делам несовершеннолетних из-за нежелания ходить в школу покончил с собой 16-летний школьник. В марте совершил самоубийство 14-летний подросток. В июне счёты с жизнью свёл 17-летний выпускник после провала на ЕГЭ по химии. 31 августа в столице попытку самоубийства совершил семиклассник, которому мама сообщила о том, что он оставлен в школе на второй год; подростка успели откачать врачи. 9 сентября на западе Москвы трагически погиб ученик 10-го класса. По словам матери, перед трагедией юноша жаловался, что не хочет ходить в школу из-за того, что учителя плохо объясняют материал, а одноклассники недружелюбные. 31 января текущего года под окнами многоэтажки на юге столицы нашли тело восьмиклассницы.

Родители рассказывают, что в случае возникновения конфликтных ситуаций или нежелания ребёнка посещать школу администрации многих учебных заведений пытаются отстраниться от проблем или замолчать их.

– Я вынуждена была забрать сына из школы после 7-го класса, чтобы справиться с тревожностью и депрессивным состоянием ребёнка. Нам пришлось потом почти год посещать психолога, – рассказывает москвичка Александра. – На большинстве уроков сыну изначально было неинтересно. Суть работы педагогов сводилась к бесконечной проверке знаний, а не к объяснению материала. Из-за отсутствия интереса после начальной школы он быстро скатился на тройки. Вместо того чтобы как-то помочь ребёнку подтянуться, и меня, и его стали винить и запугивать, что с таким отношением он не сдаст ОГЭ, не сможет поступить в колледж, а уж тем более продолжить обучение в 10-м классе.

Нередко учеников пугают приближающимися экзаменами, предсказывая несдачу. Это усиливает стресс и демотивирует.
Фото: Александр Мамаев/Octagon.Media

По словам женщины, за год мальчик полностью потерял веру в себя и даже забросил любимые спортивные занятия. В конце концов он стал искать любые предлоги, чтобы не ходить и на школьные занятия.

– В какой-то момент я поняла, что сына нужно спасать. О переходе в другую школу он даже слышать не хотел, был уверен, что там повторится та же история. В результате за неимением других вариантов мы перевели сына на заочное обучение с прикреплением к платной онлайн-школе. Удивительно, но это сработало. Сейчас ребёнок в 10-м классе, ОГЭ по русскому и математике удалось сдать на четвёрки. При этом часть его бывших одноклассников с экзаменами действительно не справились, было много троек и даже двоек, – делится Александра.

Психолог Юлия Кротова рассказала «Октагону», что в большинстве школ воспитательная работа и психологическая помощь учащимся носят формальный характер. Из-за недоверия к школьной системе родители нередко пишут отказ от психолого-педагогического сопровождения, поэтому школьный психолог теряет право на работу с ребёнком.

– Общая политика образовательных чиновников привела к тому, что в школах всё заточено на красивые отчёты, а не на реальные дела, – считает психолог. – При любых проблемах главная цель администрации – не выносить сор из избы, замять вопрос, чтобы не навлечь на себя гнев вышестоящего начальства. Та же профилактика самоубийств и девиантного поведения у школьников сводится к составлению масштабных планов и отчётов, реальной пользы от которых нет.

«Школьные психологи завалены бумажной работой, в большинстве случаев у них просто нет времени для полноценной помощи детям. Да и доверия у родителей и у самих ребят школьные специалисты в последнее время не вызывают»,  —  Юлия Кротова, психолог

По словам эксперта, хорошие психологи редко долго выдерживают работу в школе, так как полноценно помогать детям в таких условиях невозможно.

– Современный школьный психолог – это, по сути, такой персонал на подхвате. По мере надобности его отправляют на замены уроков, на проведение госэкзаменов, дают классное руководство из-за нехватки учителей. В то же время при любом ЧП, будь то ученик, застуканный с сигаретой в туалете, или, не дай бог, суицид школьника, его делают крайним. Никто не задумывается, что у школьного психолога просто связаны руки. Даже если он видит проблему, школьной администрации разбираться с ней, как правило, глубоко неинтересно. От психолога просто отмахиваются из серии «да какой там буллинг, ребята повздорили, проведите беседу с родителями». И так во всём, – констатирует Юлия Кротова.

Наши дети школе не нужны

Председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин полагает, что всё происходящее в современной школе обусловлено масштабным сбоем в системе образования и общественной среде.

– Бездумные реформы последних лет изначально вели наше образование к пропасти, – говорит эксперт. – В результате сейчас мы столкнулись с тем, что школы фактически превратились в центры контрольного тестирования, инкубаторы. Политика школьных администраций основывается на желании зарабатывать деньги, а не сеять разумное, доброе, вечное. В результате родителям фактически не оставляют выбора, кроме как голосовать ногами и забирать ребёнка из школы на заочное или семейное обучение. Хороших школ, педагоги которых способны давать детям нормальные знания, становится всё меньше, за качественное образование приходится платить.

По словам Панина, ситуация с качеством образования и психологической обстановкой во многих московских школах нередко даже хуже, чем в учебных заведениях других регионов:

– Из-за высоких зарплат в школы приходит всё больше людей, для которых обучение и воспитание детей не призвание, а способ заработка. Опытных директоров сменяют эффективные менеджеры, которых волнует только собственная прибыль, а не дети.

«Серьёзные проблемы в последние годы наблюдаются и в системе подготовки будущих учителей – институты выпускают специалистов, по сути, непригодных для качественного обучения детей», — Виктор Панин, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг

Собеседник признался, что сам был вынужден забрать ребёнка из московской школы на домашнее обучение.

– В большинстве современных школ у детей нет никаких перспектив, при этом много рисков, – говорит правозащитник. – Это дурные компании, курение, употребление наркотических веществ, буллинг. Учебные заведения устраняются от воспитания учеников, им выгодно замалчивать ситуацию, прикрываясь видимостью деятельности, бумажными планами и отчётами. При этом нормальных знаний школа тоже не даёт, родителям приходится заниматься с ребёнком самостоятельно или нанимать репетитора.

В создании благополучной картины на бумаге заинтересованы и чиновники из профильных департаментов и министерств. На отток детей из школ они пока не обращают внимания, считая, что количество школьников, переведённых на домашнее обучение, незначительно. Однако в текущих условиях ситуация будет только усугубляться.

Всё чаще родители предпочитают домашнее обучение для своих детей.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Виктор Панин убеждён, что деградация системы образования в стране достигла наивысшей точки и перемены к лучшему всё же должны наступить.

– Проблема в том, что система образования инертна в любой стране, – поясняет собеседник издания. – Соответственно, чтобы справиться с последствиями текущих разрушительных реформ, понадобятся десятилетия. Сложность ещё и в том, что, с одной стороны, всё больше людей у власти понимают, что наше образование необходимо буквально спасать, но, с другой – пока советниками у президента остаются люди, которые и организовали развал системы, такие как Андрей Фурсенко, какие-то реальные подвижки в этом вопросе откладываются. В любом случае я верю, что рано или поздно всем образовательным чиновникам, зарабатывающим сейчас на развале российского образования, придётся так или иначе отвечать за свои действия.

Светлана Цикулина



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Ария Ленина

26.04 / Мнение: 17-й сезон ФС “Разморозка” 1-я и 2-я серии

02.04 / Под Новосибирском шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери

26.04 / Мнение: «Штабы Навального» приравняли к ИГИЛу?

13.12 / “80-летний рубеж”: Медик развеял мистику в теме смерти Валентина Гафта

04.03 / Мнение: Самоидентичность и самооценка

25.06 / Евгений Сатановский предупредил британцев о последствиях новых провокаций у берегов Крыма

02.01 / Крест архиепископа Туту

25.04 / Ученые: Масса девятой планеты Солнечной системы в пять раз больше Земли

11.06 / Ученые рассказали, когда просмотр телевизора больше всего вредит ребенку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика