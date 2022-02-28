Мнение: Подготовка к санкциям, отказ ЕС от «золотых паспортов» и вложения Китая в уголь

1. К вопросу о том, почему мы теперь готовы к западным санкциям гораздо лучше, чем было 8 лет назад. Вот обзор от канала «Сделано у нас», что было и что стало:

…у России тогда не было и много чего ещё. Например, у нас не было аналога системы SWIFT, а значит отключение просто обвалило бы нашу банковскую систему внутри страны. А сегодня мы все этим аналогом пользуемся, так как СБП это ни что иное как часть той самой системы, доступная всем гражданам России. Вот почему ЦБ так настаивал на его внедрении во всех крупных банках.

А еще это часть «Национальной системы платежных карт (НСПК)», которой у нас тогда тоже не было. А значит VISA и Mastercard могли легко нас отключить в любой момент, парализовав на самом деле вообще всю финансовую систему России, ударив по самому больному, по гражданам. Дикие очереди в отделения за наличкой – вот что нас бы ожидало в лучшем случае. Сегодня даже иностранные системы обязаны работать через НСПК, а значит внутри страны VISA и Mastercard работать все равно будут.

Но даже если и нет, у нас теперь есть своя национальная платежная система МИР, и у меня, например, к счету в банке привязана реальная карта Мастеркард и виртуальная МИР, и о санкциях я вообще не переживаю. А пенсионеры так все поголовно с МИРами, так что пенсии свои они точно получат. Даже чипы для карт МИР делают в России в Зеленограде на заводе Микрон, поэтому тут мы от Запада не зависим вообще никак.

И всего этого у нас не было 8 лет назад. И 8 лет назад Запад мог просто парализовать финансовую систему страны, мгновенно прекратить любые расчеты, переводы, платежи. Это не то, что вы просто не смогли бы снять деньги в банкомате. Это означало, что магазины не могли бы оплатить закупку товаров, производители не могли бы оплатить услуги поставщикам, не могли бы закупить комплектующие, не могли бы выплатить зарплаты. Движение денег в стране бы просто остановилось. Стоящие заводы, пустые полки магазинов, полностью парализованная экономика.

За эти 8 лет мы создали полностью самодостаточную и очень мощную национальную систему платежей и расчетов. Мало того, я уверен, при желании мы сможем к ней подключить тех, кто готов с нами торговать, даже если нас отключат от SWIFT.

И это еще не всё. Помните идею “суверенного интернета”? Тогда над ней смеялись, а теперь уже звучат призывы отключить Россию от всемирной сети. И тогда 8 лет назад наш Рунет не мог работать без глобальной сети, наш трафик ходил через западные сервера. Надеюсь нам не придется это проверять, но сегодня даже если нас отключат, внутри России наш сегмент будет работать как и раньше.

Восемь лет назад у нас не было газо- и нефтепроводов в Китай, не было Турецкого потока, не было Ямал СПГ, а значит Запад мог отключить экспорт наших энергоресурсов. А теперь не могут, кроме как по принципу “назло бабушке отморожу уши”.

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/gotova-li-rossiia-k-adskim-sankciiam-sravnil-s-tem-chto-bylo-8-let-nazad-i-chto-est-u-nas-seichas-621a6a937f7fb40fde89d883

2. ЕС и Германия собрались отменить «золотые паспорта» для россиян:

https://lenta.ru/news/2022/02/27/gold_pass/

Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. Об этом сообщило правительство Германии, передает РИА Новости.

«В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи», — говорится в сообщении кабмина ФРГ. К данным ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

Интересно, откажутся ли немцы от своей программы по массовому переманиванию к себе образованной российской молодёжи?

3. Похоже, угольную отрасль рано похоронили:

https://lenta.ru/news/2022/02/24/pekin/

В 2021 году Китай начал строить угольные электростанции, общая мощность которых составит 33 гигаватта. Такие данные опубликованы в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и американского аналитического центра Global Energy Monitor (GEM).

Масштабный китайский проект по строительству станций раскрыл лицемерие Пекина в отношении взятых на себя экологических обязательств — власти начали отказываться от них в попытке поддержать экономику, пострадавшую от сбоев в цепочке поставок и коронавирусных ограничений. Строительства электростанций такой мощности не было с 2016 года, что демонстрирует желание страны вернуться к ископаемому топливу из-за беспокойства по поводу состояния экономики. В докладе отмечается, что «в соответствии с целями Парижского соглашения по климату, для использования этих новых мощностей нет места». Новые электростанции могут оставить Китай с активами на сумму 90-130 миллиардов долларов, которые перестанут приносить прибыль на фоне необходимости трансформации сферы энергетики ради достижения климатических целей.

По данным исследования, в 2021 году выдача новых разрешений на строительство угольных электростанций была приостановлена, однако в 2022 году возобновилась. За первые шесть недель года было одобрено строительство пяти проектов общей мощностью 7,3 гигаватта.