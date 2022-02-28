 

В СПЧ попросили проверить выдачу гражданства экс-продюсеру Лободы

28.02.2022, 20:05, Новости дня
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Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов попросил начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентину Казакову проверить обоснованность выдачи гражданства РФ в 2011 году продюсеру Нателле Крапивиной, которая публикует русофобские высказывания и посты о неприязни действий властей России.

«Люди получают гражданство нашей страны (часто с нарушением российского законодательства), а потом начинают «поливать д…ом» всех и вся. А зачем нам тогда такие пассажиры, тем более граждане?» – написал он в своем Telegram-канале.

«Прошу вас проверить обоснованность получения гражданства Российской Федерации (2011 г.) продюсером, главой компании TeenSpirit Studio Крапивиной Нателлой Вагифовной», – говорится в обращении Кабанова.

По его словам, Крапивина публикует в социальных сетях посты, содержащие русофобские высказывания и оскорбления.

«Основой для заявления являются факты размещения Н.В. Крапивиной постов в социальных сетях, содержащих жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления, агрессивные комментарии к публикациям в поддержку действий Российской Федерации», – написал Кабанов.

Крапивина с 2010 по 2021 год была пролюсером украинской певицы Светланы Лободы. Она уволилась с этой должности после скандала с Филипом Киркоровым. Он произошел после премии телеканала «Муз-ТВ». Нателла Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и Давы. Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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