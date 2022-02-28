Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС), сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».

«Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз. Исторический момент», – говорится в сообщении партии в «Facebook», передает ТАСС.

Партия также опубликовала и текст сопроводительного письма, подписанного президентом. «Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Совместное заявление представителей органов власти на Украине о подаче заявки на членство Украины в ЕС прилагается», – говорится в тексте.

Письмо направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.

В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и сообщил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).