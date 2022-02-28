Названы сроки проведения следующего раунда переговоров Киева и Москвы

Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя», – сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области, передает РИА «Новости».

Ранее российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет на польско-белорусской границе.