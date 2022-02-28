 

Названы сроки проведения следующего раунда переговоров Киева и Москвы

28.02.2022, 20:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя», – сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области, передает РИА «Новости».

Ранее российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет на польско-белорусской границе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Ровно 100 лет назад человечество впервые услышало слово «робот»

07.01 / “Самое большое испытание в жизни”. Корбан выразил благодарность всем, кто поддержал его после смерти сына

08.10 / В Волынской области инженер-программист райбольницы подделывал COVID-документы, используя цифровую подпись врачей – СБУ

02.11 / Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

02.05 / Тихановская понадеялась на «умные санкции» против Минска

16.05 / Стадо деревянных слонов “пригнали” к Букингемскому дворцу

11.09 / Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе

14.09 / Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы

21.11 / Киевский философ объявил Таганрог частью Восточного Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика