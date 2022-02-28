 

“Наметили определенные решения”: делегации России и Украины подвели итоги переговоров

28.02.2022, 19:49, Разное
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В Белоруссии 28 февраля завершился первый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта между странами. Представители обеих сторон заявили, что встреча, главной темой которой стала спецоперация России на Украине, прошла небезрезультатно.

Саммит состоялся в понедельник в Гомельской области Белоруссии неподалеку от реки Припять. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, переговоры продлились около пяти часов, сообщает телеканал “Царьград”. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, представлявший официальный Киев, заявил, что главной целью встречи было обсуждение вопросов прекращения огня и боевых действий на территории Украины.

Подводя итоги переговоров, Подоляк отметил, что стороны обозначили ряд наиболее важных тем, по которым “наметили определенные решения” и будут обсуждать их с руководствами государств. Дипломат добавил, что в ходе второго раунда переговоров делегации намерены развивать и согласовывать способы реализации этих решений.

Владимир Мединский, в свою очередь, назвал главным итогом саммита по спецоперации России на Украине договоренность продолжить переговоры. Мединский сообщил, что второй раунд обсуждений пройдет в ближайшие дни на границе Польши и Белоруссии.

“Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и, самое главное, – договорились продолжить переговорный процесс”, – заявил помощник президента России.



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