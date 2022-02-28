Шэрон Стоун, Кайли Миноуг и Рита Ора на премии Bulgari в Милане

В честь окончания Недели высокой моды впервые на территории Европы, а именно в Милане, прошла церемония вручения премии Bulgari B.zero1 Avrora Awards. В престижном университете Луиджи Боккони собрались звезды и представители модной индустрии, чтобы стать свидетелями награждения. Ведущими мероприятия стали Миа Черан, Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор группы компаний Bulgari, и Эдвард Эннинфул, главный редактор британского и европейского изданий Vogue.

Награды вручили выдающимся личностям, признанным за их фундаментальный вклад и видение на перспективу в социальной сфере. Также Bulgari также сделает пожертвование в благотворительный фонд, выбранный каждым из лауреатов. Шэрон Стоун, Кайли Миноуг, Рита Ора, Вероника Йоко Плебани, Эдвард Эннинфул и Манро Бергдорф вместе с Bulgari и Vogue они определили шесть молодых талантливых представителей различных стран, которые отличаются уникальным и ценным видением мира:

Кинематограф: Шэрон Стоун вручила награду молодой итальянской актрисе Аличе Пагани (выбранный фонд – итальянское подразделение Красного Креста, программа здравоохранения и социальной защиты);

Мода в музыке: Рита Ора наградила молодого албанского дизайнера Нэнси Дояка (британский ЮНИСЕФ, программы для беженцев);

Исполнительское искусство: Кайли Миноуг отметила работу молодой британской исполнительницы рэпа Литтл Симз, которая недавно завоевала награду в номинации “Лучший новый исполнитель” премии The BRIT Awards 2022 (фонд Future Dreams UK, программы по исследованию вторичного рака молочной железы);

Журналистика: Эдвард Эннинфул, кавалер ордена Британской империи, наградил молодое дарование в издательском деле Анну Осей (фонд Prince’s Trust, программы образования, трудоустройства и предпринимательства для молодых людей (от 11 до 30 лет);

Спорт: Вероника Йоко Плебани вручила награду параолимпийской пловчихе Джулии Терцы (организация Terres Des Hommes Italia, проект “В защиту девушек Гаити”);

Активизм: Манро Бергдорф наградил Мишель Нгонмо, модель и президента Ассоциации африканской моды (фонд Mermaids UK, программы для трансгендерных, небинарных и гендерно-разнообразных подростков до достижения ими двадцатилетия).

Вечер также посетили Анна Винтур, Тайка Вайтити, Тина Люнг, Мохаммед Аль Турки, Анна Делло Руссо, Паола Ди Бенедетто, Элоди, Босс Домс, Кристина Марино, Blesnya, Таму Макферсон.

Премия Bulgari B.zero1 Avrora Awards была учреждена в 2016 году сначала в Японии, а затем также в Китае с целью признания талантов независимо от пола.