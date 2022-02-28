В сети появился новый трейлер третьей части “Фантастических тварей”

Картина “Фантастические твари: Тайны Дамблдора” студии Warner Bros. Pictures скоро выйдет в прокат. И вслед за новыми постерами киноистории о приключениях волшебников появился еще один трейлер.

Профессор Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (Мадс Миккельсен) планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору, зритель узнает, только посмотрев фильм.

Отметим, что среди тех, кому достались роли в этой фантастической истории, есть и российские артисты, например, звезда сериала “Содержанки” Александр Кузнецов.