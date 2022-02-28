Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью

В целях защиты государственного суверенитета, для обеспечения целостности конституционного строя Минэкономразвития предложило импортозаместить цифровую подпись сургучной печатью.

«Издревле на Руси было доверие печати из сургуча, ее можно потрогать, проверить сургуч и оттиск на подлинность. Сколько можно доверять иностранной криптографии, сегодня она считает одно число, а завтра другое. Наш народ уже не верит документам без печати, все больше и больше граждан говорят, что документ не подписан, а значит не действителен. Теперь эта проблема будет решена», – прокомментировал инициативу представитель ведомства.

Для целей обеспечения всех ведомств России сургучом уже произведены закупки и каждое министерство получит по цистерне сургуча. Руководящий состав России уже получил персонально изготовленные палладиевые перстни для печати оттисков и алмазные сургучницы. Для проверки подлинности сургуча в его состав внесены уникальные компоненты, которые будут менять не только цвет печати, но и позволят легко определить принадлежность печати к ведомству.

Замене будет подвергнута в первую очередь усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Юридические и физические лица не смогут применять сургучную печать, им предлагается использовать берестяные грамоты.

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