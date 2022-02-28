Мнение: Первые ласточки?

Поползли какие-то мутные слухи об одновременной отставке Набиуллиной и Силуанова… Причем – вроде как по их инициативе. Понять можно – от финансовой сферы в России остаются, по сути, лишь руины, рулить ими становится резко неинтересно – да и вообще, может быть, невозможно… Словом – это была бы полноценная сенсация. Заговорили бы, безусловно, и о “крысах, побежавших с тонущего корабля”.

Но подтверждений нет. Могу сказать одно – дыма без огня не бывает.