 

Мнение: Первые ласточки?

28.02.2022, 19:30, Разное
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Поползли какие-то мутные слухи об одновременной отставке Набиуллиной и Силуанова… Причем – вроде как по их инициативе. Понять можно – от финансовой сферы в России остаются, по сути, лишь руины, рулить ими становится резко неинтересно – да и вообще, может быть, невозможно… Словом – это была бы полноценная сенсация. Заговорили бы, безусловно, и о “крысах, побежавших с тонущего корабля”.

Но подтверждений нет. Могу сказать одно – дыма без огня не бывает.

Источник: Размышления вольного социолога



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