Макрон распорядился провести инвентаризацию недвижимости и яхт российских олигархов

Министр экономики Франции Брюно ле Мэр сообщил в интервью Le Figaro, что правительство Франции готово распространить меры по замораживанию активов, уже принятые под эгидой Европейского союза, на большее количество россиян.

«Мы собираемся выявить всех российских деятелей с активами во Франции, которые могут быть внесены в европейский санкционный список из-за их близости к российской власти. Мы вооружимся законными средствами для ареста всех этих активов», – цитирует его «Фонтанка».

По поручению президента Франции Эммануэля Макрона французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.