Депутат Пискарев назвал бесконтрольную раздачу оружия на Украине преступлением

«Очередным преступлением против своего народа» назвал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.

«Мы наблюдаем все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам. С Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками», – приводятся его слова на сайте ГД.

Парламентарий также отметил, что пострадавших от действий вооруженных украинскими должностными лицами преступников цинично пытаются выдать за жертв «российской агрессии».

«Но таким способом организаторам провокации уйти от ответственности не удастся. Нашими правоохранительными органами уже проводится сбор необходимых доказательств. За все содеянное придется ответить по всей строгости закона», – подчеркнул Пискарев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.