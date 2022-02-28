 

Депутат Пискарев назвал бесконтрольную раздачу оружия на Украине преступлением

28.02.2022, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Очередным преступлением против своего народа» назвал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.

«Мы наблюдаем все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам. С Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками», – приводятся его слова на сайте ГД. 

Парламентарий также отметил, что пострадавших от действий вооруженных украинскими должностными лицами преступников цинично пытаются выдать за жертв «российской агрессии». 

«Но таким способом организаторам провокации уйти от ответственности не удастся. Нашими правоохранительными органами уже проводится сбор необходимых доказательств. За все содеянное придется ответить по всей строгости закона», – подчеркнул Пискарев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Голод в Латинской Америке достиг небывалого за последние 20 лет уровня

07.07 / Прототип BMW M4 рассекретили на тестах

30.09 / “Генплан должен быть принят для киевлян, а не застройщиков”. Кличко уволил ответственного за разработку генплана Киева

28.01 / В мире: Россию просят спасти еще одну страну в Африке

02.10 / Рубль снизился к доллару

01.05 / Блинкен собрался призвать Берлин отказаться от «Северного потока – 2»

27.08 / Датские старшеклассники не хотят учиться онлайн и требуют вернуть их за парты

08.09 / Специалист по протоколу оценила способ посадки Вучича перед Трампом

31.03 / В Италии заявили об угрозе безопасности НАТО в связи с задержанием российского дипломата

28.10 / NBC – носить или не носить — в США не утихают жаркие споры о медицинских масках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика