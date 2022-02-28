Чернышенко поручил Минцифры подготовить меры поддержки IT-специалистов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.

Минцифры также поручено ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT -отрасли, исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители IT -отрасли, сообщили «Интерфаксу» в аппарате Чернышенко.

Как сообщалось, в конце декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году.