 

Чернышенко поручил Минцифры подготовить меры поддержки IT-специалистов

28.02.2022, 18:30, Новости дня
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.

Минцифры также поручено ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT -отрасли, исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители IT -отрасли, сообщили «Интерфаксу» в аппарате Чернышенко.

Как сообщалось, в конце декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году.



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