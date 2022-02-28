В ФРГ назвали угрозой слова Путина о мерах сдерживания

Накануне Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства силы сдерживания России, в которые входят ядерные силы. Путин мотивировал это тем, что НАТО агрессивно высказывается в адрес Москвы. Это выступление обеспокоило западных коллег нашей страны.

В правительстве ФРГ отреагировали на заявление Владимира Путина. Берлин очень обеспокоен, рассказал официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что считает слова Путина “безответственным” шагом и реальной угрозой Германии.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал приказ о начале военной спецоперации на Украине. Это произошло после признания Россией ЛНР и ДНР по просьбе властей народных республик ради безопасности мирных граждан.

Путин отметил, что спецоперация – это вынужденная мера, она нужна для защиты людей Донбасса, а также для денацификации и демилитаризации Украины. При этом в Минобороны не раз подчеркивали, что мирному населению Украины ничто не угрожает. Удары наносятся только по военным объектам Незалежной.

Западные партнеры резко осудили действия Москвы и наложили на Россию жесткие санкции. Иностранная валюта впервые достигла отметки ста рублей.